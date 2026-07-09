Po Amalfio ir Apulijos – nauja Italijos žvaigždė: keliautojų dėmesys krypsta į Toskaną

Neatsitiktinai birželio pabaigoje Italijos ambasadoje Vilniuje vykusiame renginyje buvo pristatytas ne tik rudenį startuosiantis užsakomasis skrydis Vilnius – Grossetas, bet ir kalbėta apie vis labiau populiarėjančią lėtų, patirtimis grįstų atostogų tendenciją.
Renginyje dalyvavę Italijos ambasadorius Lietuvoje Emanuele de Maigret, Grosseto regiono savivaldybių delegacija, Toskanos turizmo skatinimo agentūros vadovai bei Lietuvos turizmo atstovai akcentavo pietų Toskanos ir Maremma pakrantės patrauklumą Baltijos šalių keliautojams.
„Marema turi visas savybes, kurių ieško šiuolaikinis keliautojas: autentiškumą, išskirtinę gamtinę aplinką, gastronomijos ir vyno tradicijas, jaukius miestelius, jūrą ir unikalų kraštovaizdį. Nuosekliai investuojame į naujų rinkų, kuriose matome augantį susidomėjimą Toskana ir didelį ekonominį potencialą, atvėrimą“, – renginio metu sakė Leonardo Marras, Toskanos regiono turizmo politikos formuotojas.
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Kodėl būtent rudenį?
Pasak naują kryptį pasiūliusio kelionių organizatoriaus „Tez Tour“ atstovės, ruduo šiam regionui pasirinktas neatsitiktinai.
„Daugelis klausia, kodėl Toskaną pristatome būtent rudens sezonui. Atsakymas paprastas – vasarą čia taip pat nuostabu, tačiau rudenį atsiranda daugiau erdvės pajusti tikrąjį regiono charakterį, kai mažėja keliautojų srautai, gyvenimas teka lėčiau, o pajūrio kurortai kviečia patirti garsųjį itališkąjį dolce vita be skubėjimo“, – pristato Akvilė Barakauskaitė.
Rugsėjo ir spalio mėnesiais oras vis dar išlieka maloniai šiltas – temperatūra dažnai siekia 20–24 laipsnius, jūra dar tinkama maudynėms. Būtent šiuo laikotarpiu nuimamas vynuogynų ir alyvmedžių derlius, vyksta įvairios gastronomijos šventės, keliautojams leidžiančios pažinti regioną ne tik akimis, bet ir skoniais.
„Toskana man pirmiausia asocijuojasi su bendryste ir lėtu gyvenimu. Čia daug šeimos ūkių, agroturizmo sodybų, kur šeimininkai nori ne tik apgyvendinti svečią, bet ir vaišinti naminiu maistu, svetingai priimti, parodyti savo kasdienybę. Tai labai unikali patirtis, kurios dažnai ieško šiandieniniai keliautojai“, – pasakoja ji.
Toskana, kurią matome filmuose ir socialiniuose tinkluose
Toskana daugeliui pirmiausia asocijuojasi su vaizdais, kuriuos dažnai matome filmuose ir kelionių žurnaluose: kiparisų alėjomis, saulėje skendinčiais vynuogynais, ant kalvų įsikūrusiais viduramžių miesteliais, alyvmedžių giraitėmis. Kelionių organizatoriaus atstovė neabejoja, kad artimiausiais metais Toskanos populiarumas dar labiau augs.
„Per pastaruosius metus matėme, kaip išpopuliarėjo Amalfio pakrantė, Apulija ar Dolomitinės Alpės. Šiuo metu vis daugiau dėmesio sulaukia būtent Toskanos regionas. Žmonės mato vynuogynų, vietos ūkių vaizdus ir nori tai aplankyti patys“, – sako A. Barakauskaitė.
Ji pasakoja, kad labai stipriai kelionių madas formuoja socialiniai tinklai – užtenka kelių įspūdingų vaizdų, kad kryptis atsidurtų keliautojų svajonių sąraše.
„Nenuostabu, kad pastarosiomis dienomis daug dėmesio sulaukė ir dainininkės Dua Lipos medaus mėnuo Italijoje – socialiniuose tinkluose ji dalijasi akimirkomis iš Toskanos, tarp jų ir iš prestižinio „Il Pellicano“ viešbučio bei aplinkinių Maremma vietovių“, – pasakoja „Tez Tour“ atstovė.
Maremma – dar neatrastas Toskanos lobis
Nors daugelis keliautojų yra girdėję apie Toskanos perlus Florenciją, Sieną ar Pizą, regiono pietuose esančios Maremma apylinkės, kur bus skraidinami lietuviai, vis dar išlieka mažiau pažįstamos.
A. Barakauskaitė pasakoja, kad čia įsikūrę tokie kurortai kaip Castiglione della Pescaia, Follonica, Marina di Grosseto ar San Vincenzo, leidžiantys atostogų metu mėgautis ir poilsiu prie jūros, ir kultūrinėmis išvykomis.
Didelis privalumas – Grosseto oro uostas, kuris nuo pagrindinių kurortų nutolęs vos 20–40 minučių kelio.
„Tai labai nedidelis oro uostas, kuriame nėra didelių eilių ar sudėtingų procedūrų. Atvyksti ir beveik iškart gali pradėti atostogas“, – kalba A. Barakauskaitė.
Lietuviams – ekskursijos gimtąja kalba
Keliautojams yra siūlomos ne tik poilsinės programos, bet ir ekskursijos lietuvių kalba į garsiausius Toskanos miestus bei vyno regionus.
„Galima aplankyti Florenciją, Sieną, Pizą, Luką, San Džiminjaną, Montalčiną ar Pitiljaną, paragauti Brunello di Montalcino ir Morellino di Scansano vynų, susipažinti su vietine gastronomija bei tradicijomis. Tempas čia nėra didelis, tačiau įspūdžių tikrai netrūksta“, – pabrėžia A. Barakauskaitė.
Jos teigimu, Toskana yra viena tų vietų, kurias sunku apibūdinti vien žodžiais.
„Kai galvojame apie Romą, įsivaizduojame istorinius monumentus. Kai galvojame apie Siciliją – vulkanus ir pakrantes. O Toskana pirmiausia yra jausmas. Tai vynuogynais nusėtos kalvos, kiparisų giraitės, triufeliai, vietinis vynas ir lėtas gyvenimo ritmas. Būtent to čia žmonės ir atvyksta“, – sako „Tez Tour“ atstovė.