Panevėžio apskritis atskleidė savo paslaptis: nuo įspūdingos vilos iki beveik 100 rūšių ledų

Pirmoji stotelė – ištaiginga vila, kurioje vyksta įspūdingiausios šventės. Laidos vedėjus sužavėjo ne tik išpuoselėta aplinka, bet ir čia tvyranti ramybė, elegancija bei gardus maistas. Anot jų, tai vieta, į kurią norisi sugrįžti ne vienai progai.
Kelionė tęsėsi aktyviai – vedėjai išbandė vis labiau populiarėjantį padelį. Ingridai tai buvo pirmoji pažintis su šiuo sportu, o po pirmųjų smūgių ji pripažino, kad ši pramoga puikiai tinka vasaros atostogoms ir aktyviam laisvalaikiui.
Ne mažiau įspūdžių laukė ledų krautuvėlėje, kurioje lankytojai gali rinktis iš beveik šimto skirtingų ledų rūšių. Vedėjai ragavo įvairiausius skonius, ieškojo savo favoritų ir neslėpė nuostabos dėl tokios didelės pasiūlos.
Vasaros atostogų idėjos – laidoje „Kelionės tikslas“: Lietuvos pajūris nustebino
Panevėžys nustebino ir savo gastronomija. Viename iš miesto restoranų laidos komanda ragavo autentiškų panevėžietiškų patiekalų. Egidijus pripažino, kad vietiniai skoniai pranoko jo lūkesčius ir dar kartą įrodė, jog regioninė virtuvė slepia daugybę malonių atradimų.
Laidoje netrūks ir įkvėpimo namams bei šventėms. Žiūrovai apsilankys pas švenčių kūrėjus, o taip pat užsuks į užuolaidų saloną, kuriame sužinos naujausias interjero tendencijas. Juk vasara daugeliui tampa ne tik kelionių, bet ir namų atnaujinimo bei pokyčių sezonu.
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Kelionė po Panevėžio apskritį neapsiribos vien Panevėžiu. Laidos vedėjai užsuks ir į Pasvalį, kur jų lauks išskirtiniais skoniais garsėjantis restoranas. Čia juos pasitiko restorano savininkė Indrė Varna, pakvietusi paragauti patiekalų, kuriuose dera vietinės tradicijos ir šiuolaikinė virtuvė.
Kokias vietas verta įtraukti į savo vasaros maršrutą? Kur galima skaniai pavalgyti, aktyviai praleisti laiką, pasisemti idėjų namams ar tiesiog pasimėgauti išskirtine atmosfera? Atsakymus į šiuos klausimus žiūrovai ras jau šį šeštadienį 10 val. laidoje „Kelionės tikslas“ per Lietuvos ryto televiziją.
Ši laida dar kartą primins, kad įspūdingiems vasaros atradimams nereikia vykti toli – Lietuva kupina vietų, kurios stebina, įkvepia ir kviečia sugrįžti.
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