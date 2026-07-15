Dalis poilsiautojų permoka už viešbučius užsienyje: ekspertė paaiškino, kaip to išvengti

Už ką poilsiautojai dažniausiai permoka?
„Kelionių akademijos“ ekspertė Brigita Kučinskaitė, pastebi, kad dažniausiai žmonių dėmesį rezervuojant viešbutį patraukia būtent tos paslaugos, kurios gražiausiai atrodo nuotraukose ar aprašymuose. Tai gali būti dideli SPA kompleksai, keli skirtingi baseinai, vandens parkai, išskirtinės poilsio zonos, sporto salės ar itin plati restoranų pasiūla.
Vis dėlto atvykus į vietą neretai paaiškėja, kad didžioji atostogų dalis praleidžiama visai kitaip – prie jūros, pagrindinio baseino, ekskursijose ar tiesiog ilsintis.
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„Žinoma, papildomos paslaugos turi savo vertę, tačiau svarbu suprasti, kam jos iš tiesų reikalingos. Pavyzdžiui, vandens parkas gali būti vienas svarbiausių kriterijų šeimai su vaikais, tačiau porai jis dažnai neturi didelės reikšmės. Lygiai taip pat žmogui, kuris planuoja daug keliauti po šalį, nebūtinai verta mokėti daugiau už viešbučio infrastruktūrą, kuria jis naudosis tik kelias valandas per dieną“, – teigia ekspertė.
Penkios žvaigždutės ne visada reiškia geresnes atostogas
Pasak B. Kučinskaitės, vienas dažniausių mitų yra įsitikinimas, kad aukštesnės kategorijos viešbutis automatiškai garantuoja geresnę poilsio patirtį. Nors penkių žvaigždučių viešbučiai dažniausiai siūlo platesnį paslaugų spektrą ir daugiau papildomų patogumų, ne kiekvienam keliautojui to reikia.
„Žvaigždučių skaičius dažnai pasako apie infrastruktūrą ir siūlomų paslaugų kiekį, tačiau nebūtinai apie tai, kas žmogui svarbiausia. Keliautojams, kurie didžiąją dienos dalį leidžia už viešbučio ribų, kokybiškas keturių žvaigždučių viešbutis dažnai suteikia praktiškai tokią pačią poilsio patirtį kaip ir penkių žvaigždučių. Tokiais atvejais daug svarbesnė tampa gera lokacija, tvarkingi kambariai, kokybiškas maistas ir aptarnavimas“, – sako ji.
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Ką verta įvertinti prieš rezervuojant viešbutį?
Ekspertė rekomenduoja pirmiausia sąžiningai įsivertinti savo atostogų įpročius: jeigu didžiąją dalį laiko planuojama praleisti paplūdimyje, pažintinėse išvykose ar mieste, verta daugiau dėmesio skirti viešbučio vietai. Jei keliaujama su vaikais, svarbesnės gali būti šeimoms skirtos pramogos. Jei pagrindinis tikslas – ramus poilsis teritorijoje, tuomet daugiau reikšmės įgauna viešbučio infrastruktūra.
„Paradoksalu, tačiau geriausiai atostogas dažniausiai įvertina ne tie žmonės, kurie išsirenka daugiausiai paslaugų turintį viešbutį, o tie, kurie tiksliausiai supranta, ko jiems iš tikrųjų reikia. Kai viešbutis pasirenkamas pagal realius poreikius, o ne pagal ilgiausią privalumų sąrašą, dažniausiai pavyksta ir sutaupyti, ir labiau mėgautis pačiomis atostogomis“, – sako „Kelionių akademijos“ ekspertė Brigita Kučinskaitė.