Mįslingas incidentas populiariame kurorte: dešimtims turistų prireikė medikų

Regiono sveikatos tarnybos atstovas, paprašytas komentaro, patvirtino šiuos pranešimus. Dauguma nukentėjusiųjų yra britai.
Atostogautojams, anot duomenų, prireikė gydymo ligoninėje. Tarp jų buvo ir vaikų bei senyvo amžiaus žmonių. Pranešama, kad visi pacientai jau išrašyti iš ligoninės ir jaučiasi gerai.
Pirmaisiais duomenimis, incidentą galėjo sukelti chlorą ir rūgštį į baseiną tiekiančio siurblio gedimas. Dėl to galėjo išsiskirti nuodingos dujos. Tai viešbučio svečiams tikriausiai ir sukėlė apsinuodijimo simptomus.
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Tačiau tiksli incidento priežastis, Malagos institucijų teigimu, toliau tiriama. Baseinas buvo uždarytas. Viešbutis Benavise, esančiame už maždaug 20 km į vakarus nuo Marbeljos, kol kas incidento komentuoti nenorėjo.
Pasak ekspertų, kuriuos cituoja Ispanijos žiniasklaida, apsinuodijimai baseinuose gali įvykti tuomet, jei chloro ir pH dozavimas nėra tinkamai sureguliuotas – dėl to išsiskiria dirginančios ar nuodingos medžiagos. Galimi to padariniai yra akių ir gleivinės sudirginimas, taip pat kvėpavimo takų ar virškinimo trakto sutrikimai.
IspanijaMarbeljaapsinuodijimas
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