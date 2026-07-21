Vidurvasaris Lietuvoje: pasimėgaukime pramogomis, edukacijomis ir kulinariniais atradimais

Vienas didžiausių pramogų parkų Europoje, skirtas visai šeimai
„360 Arena“ – vienas didžiausių pramogų parkų Europoje, skirtas visai šeimai! Tai unikali pramogų arena, įsikūrusi Vilniuje, kur fizinis aktyvumas ir modernios technologijos susijungia į vientisą pramogų erdvę.
Čia jūsų laukia Lietuvoje dar nematyta moderniausia įranga, interaktyvaus sporto žaidimai ir sportinės pramogos tiek vaikams, tiek suaugusiesiems.
„360 Arena“ taip pat organizuoja aktyvias vasaros vaikų stovyklas, kuriose laukia sportas, pramogos, nauji iššūkiai ir nepamirštamos patirtys. Stovyklų metu vaikai lavina fizinius gebėjimus, išbando įvairias veiklas, susiranda naujų draugų ir turiningai leidžia laiką kartu su patyrusiais stovyklų vadovais.
Tai puikus pasirinkimas aktyvioms ir įsimintinoms atostogoms! Daugiau informacijos apie stovyklas ir registraciją rasite čia: www.360arena.lt/stovyklos
O nuo šio rudens į pramogų parką sugrįžta ir naujas „360 Akademijos“ sezonas, skirtas norintiems išmokti naujų triukų ar patobulinti jau turimus įgūdžius. Užsiėmimus ves profesionalūs instruktoriai, kurie mokys parkūro, akrobatikos bei batutų akrobatikos. Visus norinčius kviečiame registruotis jau dabar: www.360arena.lt/360-akademija
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Pramogų kalnas kviečia į vasaros nuotykius: lankytojų lauks ne tik atrakcionai, bet ir animatorės pasirodymai
Vasara Birštone – puikus metas ieškoti pramogų visai šeimai. „Pramogų kalnas“ ir šį sezoną kviečia aktyviai leisti laiką – lankytojų čia laukia įvairūs atrakcionai, jauki poilsio erdvė, o tam tikromis dienomis ir susitikimai su animatore, kuri įsikūnys į skirtingus vaikų pamėgtus personažus.
Su animatore bus galima susitikti liepos 26 d. ir rugpjūčio 23 d. Šiomis dienomis mažųjų lankytojų lauks smagūs žaidimai, kūrybinės veiklos, linksmi iššūkiai ir galimybė sutikti skirtingus pasakų herojus.
Viena populiariausių parko pramogų išlieka vasaros rogučių trasa, tapusi tikra „Pramogų kalno“ vizitine kortele. Ji iki šiol džiugina tiek vaikus, tiek suaugusiuosius, suteikdama gerų emocijų ir adrenalino. O šį nuotykį bus galima išsaugoti ilgam – „Pramogų kalne“ įrengtas fotoaparatas užfiksuos jūsų emocijas, patirtas leidžiantis vasaros rogutėmis.
Smagiausias akimirkas vėliau galėsite įsigyti kaip nuotrauką, magnetuką ar raktų pakabuką ir parsivežti jas namo kaip prisiminimą.
Tačiau vien rogutėmis pramogos nesibaigia – lankytojai gali išbandyti nusileidimo padangomis trasą, tinklų labirintą, mini ekskavatorių, vairavimo mokyklėlę, virtualios realybės atrakcioną, šokinėjimą guma ir kitas aktyvias pramogas.
Norintiems čia paminėti ypatingą progą, „Pramogų kalnas“ siūlo ir privačią erdvę asmeninėms šventėms. Gimtadienius, išleistuves ar kitas svarbias progas galima švęsti jaukiame paviljone su poilsio zona, o šventės dalyviai visą dieną gali mėgautis ir parko pramogomis.
Po aktyvių pramogų lankytojai kviečiami atsikvėpti parke įrengtoje poilsio erdvėje. Čia galima atsigaivinti gaiviaisiais gėrimais, pasimėgauti vaisiniu šerbetu ar įvairių rūšių ledais. Vėsesnėmis dienomis siūloma kava, o mažųjų laukia gardi kakava ir karštas šokoladas.
„Pramogų kalnas“ kviečia šeimas vasaros dienas praleisti aktyviai – čia netrūksta pramogų įvairaus amžiaus lankytojams, todėl kiekvienas gali atrasti veiklą pagal savo pomėgius.
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Vienas bilietas – šimtai patirčių. Kodėl šią vasarą verta aplankyti LABI parką?
Pripažinkite, kartais geriausi šeimos prisiminimai gimsta netikėčiausiose vietose, kur skamba nuoširdus juokas, laukia naujos patirtys ir smagios akimirkos. Kai telefonai lieka kišenėse, o visas dėmesys skiriamas vieni kitiems. Būtent tokias dienas kuria Anykščiuose įsikūręs LABI parkas – vieta, kurioje pramogauja ne tik vaikai, bet ir tėvai.
Didžiausias LABI parko išskirtinumas – vienas bilietas, atveriantis duris į daugybę skirtingų pramogų. Jokio skaičiavimo, kiek kainuos kitas atrakcionas ar dar viena veikla. Įsigiję bilietą galėsite visą dieną nevaržomai mėgautis dešimtimis pramogų ir išbandyti tiek veiklų, kiek tik spėsite.
Čia tėvai nelieka nuošalyje. Jie kartu leidžiasi į nuotykius, įveikia kliūtis, juokiasi, rungtyniauja ir džiaugiasi bendromis patirtimis. LABI parkas sukurtas tam, kad šeimos ne stebėtų vieni kitus, o patirtų nuotykius kartu. Tai vieta, kur vaikai gali leisti laiką savo tėvais, o tėvai – trumpam vėl pasijusti vaikais ir tikrai mėgautis laiku su savo mažaisiais.
Jūsų laukia daugiau nei 40 skirtingų pramogų, savaitgaliais vyksta putų šou, įrengtos patogios poilsio erdvės leidžia čia praleisti visą dieną be jokio skubėjimo. O kad dar būtų patogiau – parko teritorijoje veikia picerija ir net dvi maisto užkandinės, kuriose galėsite pasistiprinti ar atsigaivinti.
Tad jeigu šią vasarą ieškote vietos, kurioje patiktų visiems – nuo pačių mažiausių vaikučių iki tėvų ir senelių – LABI parkas laukia jūsų. Daugiau informacijos, kainas bei darbo laiką rasite www.labiparkas.lt ir socialiniuose tinkluose
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Ką veikti vasarą Ilzenbergo dvare?
Vasara – puikus metas atrasti vietą, kurioje susipina istorija, gamta, dvariška elegancija ir aktyvus poilsis. Daugiau nei penkis šimtmečius skaičiuojantis Ilzenbergo dvaras kviečia praleisti dieną ar net visą savaitgalį, kupiną įspūdžių, skonių ir naujų atradimų.
Pažintį su dvaru verta pradėti nuo ekskursijos po dvarvietę ir rūmus. Čia lankytojai gali susipažinti su dvaro istorija, pasivaikščioti po įspūdingą parką, aplankyti istorinius rūsius, išgirsti pasakojimus apie vyno gamybos tradicijas, susipažinti su dvaro gyvūnais bei dalyvauti edukacinėse programose. Mažųjų lankytojų laukia jauki vaikų žaidimų aikštelė, kurioje netrūksta smagių pramogų visai šeimai.
Ne mažiau įspūdžių dovanoja degustacijos. Čia galima paragauti dvare gaminamų maisto produktų ir vynų, atrasti autentiškus dvariškos virtuvės skonius bei sužinoti jų istoriją. Gurmaniškos patirtys puikiai papildo dieną, praleistą gamtos apsuptyje.
Pasivaikščiojimų metu verta aplankyti Meilės salą, tiltą, fontaną, skulptūrų parką ir pasigrožėti šimtamečiu dvaro ąžuolu. Tikėtina, kad sutiksite ir tikruosius dvaro numylėtinius – Bergą ir Alką, kurie jau tapo neatsiejama Ilzenbergo dvaro dalimi ir dažnai pirmieji pasitinka svečius.
Aktyvesnių pramogų mėgėjams siūloma išbandyti plaukimą ekatamaranu, o išalkus – užsukti į dvaro „Grill“ restoraną. Norintiems ilgiau pasimėgauti išskirtine atmosfera, galima apsistoti nakvynei.
Vasarą Ilzenbergo dvare netrūksta ir renginių. Čia vyksta koncertai, šeimų šventės, edukacijos bei sezoniniai festivaliai. Vienas artimiausių ir laukiamiausių renginių – Keturkojų festivalis Žolinių šventės proga, į kurį kviečiami visi – tiek augintiniai, tiek jų šeimininkai. Festivalyje laukia pramogos visai šeimai, edukacijos, degustacijos ir gausybė gerų emocijų.
Ilzenbergo dvaras – tai vieta, kur vasara alsuoja istorija, gamtos ramybe, gardžiais skoniais ir nepamirštamais įspūdžiais kiekvienam šeimos nariui.
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Safari parkas – vasaros nuotykių sostinė Anykščiuose
Jeigu šią vasarą ieškote vietos, kurioje gamta, gyvūnai ir aktyvus poilsis susijungia į vieną nepamirštamą nuotykį – kviečiame apsilankyti Safari parke Anykščiuose.
Daugiau nei 50 hektarų teritorijoje jūsų laukia išskirtinė galimybė nuosavu automobiliu leistis į safarį tarp laisvai gyvenančių gyvūnų. Čia iš arti sutiksite danielius, zebrus, kupranugarius, stručius, vandens buivolus, škotiškus galvijus, lamas, alpakas, avis ir daugybę kitų gyvūnų.
Safari parkas šiandien – kur kas daugiau nei safaris. Visa šeima gali praleisti visą dieną mėgaudamasi įvairiomis pramogomis: didžiuliu batutų parku, 18 duobučių mini golfu, Mini Safari elektriniais ir benzininiais džipais vaikams, mini zoologijos sodu, baseino ir poilsio zona, jaukiomis iškylų vietomis bei pasivaikščiojimais po įspūdingą Ąžuolo slėnį.
Vasaros vakarais parkas kviečia į koncertus, kino vakarus, sutartinių ir liaudies dainų renginius, o norintys ilgesnio poilsio gali apsistoti Safari kempinge ir mėgautis ramybe gamtos apsuptyje.
Safari parkas lengvai pasiekiamas iš Vilniaus, Kauno, Panevėžio ir Šiaulių – vos apie valandą kelio automobiliu. Tai vieta, kurioje kiekvienas ras savo vasaros nuotykį – nuo mažųjų iki senelių.
Tad šią vasarą kviečiame kurti prisiminimus ten, kur laukinė gamta susitinka su šeimos pramogomis.
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Taurų parkas: gamtos įkvėptiems ir pasiilgusiems nuotykių
Taurų parkas – tai didžiausias nuotykių parkas Žemaitijoje, kurį įkūrė ekstremalaus sporto entuziastas Antanas Venckus. Jis nuolat semiasi naujų idėjų bei įkvėpimo keliaudamas po tolimiausius pasaulio kraštus. O visa kas užgimsta galvoje – neabejotinai bus įgyvendinta.
Taurų parkas startavo 2011m., siūlydamas aktyvaus laisvalaikio mėgėjams 5 skirtingo aukščio bei sudėtingumo trasas įrengtas medžiuose. Tad atraskite nepamirštamų akimirkų Taurų parke, kur vaikai žaidžia, o tėvai atsipalaiduoja. Norisi pabėgti nuo miesto šurmulio bei patirti įsimintinų nuotykių?
Laipiokite medžiaisi kaip tarzanas. 6 trasos skirtingo sudėtingumo, nuo 1 iki 16 metro aukštyje, bendras jų ilgis – net 6 km. 15 proc. nuolaida taikoma grupėms, nuo 6 asmenų. Laipiojimų trukmė: 3 val.
Čiuožkite kalneliu. Kas sakė, kad nuo kalnelio čiuožinėti galima tik žiemą. Taurų parkas siūlo neatsisakyti šio malonumo ištisus metus bet kokiu oru! Ant kalno 2 trasos: šuolis ant oro pagalvės arba nusileidimas kalno šlaitu. Atnaujintos net dvi čiuožimo trasos! Tai – puiki galimybė pajausti laisvo skrydžio jausmą ar greitą nusileidimą nuo kalno.
Tinklų kiems. Pirmoji Lietuvoje tinklų trasa, kuri siekia net 10 metrų aukštį! Trasa susideda iš trijų aukštų ir suteiks nepakartojamų įspūdžių. Ateikite ir patirkite nuotykių kupiną dieną aukštumose.
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Ieškantiems stipraus ryšio su gyvūnais ir norintiems pabėgti nuo miesto šurmulio
Didžiausias Lietuvoje kinkomų haskių veislynas kviečia vasarą iškeisti į aktyvų ir unikalų poilsį gamtoje. Neries regioninio parko apsuptyje, etnografinėje sodyboje įsikūrusi „Nuotykių akademija“ paruošė išskirtinę programą tiems, kurie ieško stipraus ryšio su gyvūnais ir nori pabėgti nuo miesto šurmulio.
Čia jūsų laukia: pažintis su haskiais ir edukacinis apsilankymas profesionaliame veislyne, kur laukia draugiški, socializuoti ir žmogaus dėmesį dievinantys šunys. Žygis su haskiais regioniniame parke – tai aktyvus 5 kilometrų žygis vaizdingais Neries pakrančių pažintiniais takais.
Daugeliui lankytojų didžiausiu atradimu tampa dogtrekingas – tai sportinio turizmo šaka, kurioje žmogus žygiuoja kartu su šunimi. Žygio metu dalyvis specialiais saugos diržais ir elastingu lynu (pavadėliu) yra prisegamas prie haskio. Šuo natūraliai tempia žygeivį į priekį, todėl judėti miško trasomis tampa lengviau, o fizinis krūvis pasiskirsto tolygiai. Tai ideali partnerystė tarp žmogaus ir gyvūno.
O norintiems visapusiško potyrio, „Nuotykių akademija“ siūlo papildomas pramogas. Plaukimas raftingo valtimis Nerimi (pramogos trukmė 2 val.). Po aktyvios dienos siūlomas poilsis karštame kubile po atviru dangumi ir privačios iškylos sodybos teritorijoje. Nakvynė gamtoje: jaukūs, autentiški sodybos nameliai, pritaikyti ramiam poilsiui.
Trokštantiems patirti dar daugiau, „Nuotykių akademija“ siūlo specialų dviejų dienų savaitgalio paketą su nakvyne. Į jį įskaičiuotas apsilankymas veislyne, dogtrekingo žygis, raftingas Neries upe, vakaras kubile bei nakvynė sodyboje. Tai puikus pasirinkimas šeimoms, draugų kompanijoms ar įmonių kolektyvams, ieškantiems prasmingo ir aktyvaus laiko kartu
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Lekėčiuose patys išmoksite kepti naminę duoną ir šakotį
Užsukite į Lekėčius pušynuose besislepiantį, mažą pakaunės zanavykų miestelį, tarp Šakių ir Kauno rajonų „rubežiaus“. Čia jūsų laukia jaukiai įsikūrę Lekėčių bendruomenės moterų klubo „Kulinarinio paveldo namai“: prasmingam laisvalaikio praleidimui, darbo ar mokslo kolektyvui, giminės ar draugų susibūrimui ar šiaip smagiai kompanijai, bet kokios šventės proga.
„Kulinarinio paveldo namuose“ turėsite galimybę suprasti koks ypatingas yra šimtamečius receptus menančio, kulinarinio paveldo maisto skonis, į kurį įdėta daug rankų darbo ir šilumos. Lekėčių moterys vykdo autentiškas tradicinės duonos arba tradicinio šakočio kepimo edukacines programas, kurių metu susipažinsite su šakočio istorija, receptūra, gaminimo procesu ir reikmenimis. Galėsite pabandyti užpilti tešlos ant volo, kurį patys savomis rankomis suksite virš kvepiančio malkų židinio. Na, o paskui ragausite šviežutėlio skanėsto, ką tik nuo žarijų nukelto, arba įsidėsite jo gabalėlį kelionei.
Ar žinojote, jog šakotis dar vadinamas baumkuchenu – vienas populiariausių Lietuvos kulinarinio paveldo kepinių. Tiesa, nuo vokiško baumkucheno, lietuviškas šakotis skiriasi eglės šakeles primenančiais rageliais. Tad Lietuvoje šis skanėstas dažniausiai vadinamas šakočiu, o Zanavykijos krašte visuomet buvo vadinamas – raguoliu.
Duonutės kepimo edukacijoje savomis rankomis užminkysite, natūraliu raugu užmaišytą kepalėlį ir pašausite jį į autentišką, zanavykišką duonkepę krosnį. Iškeptą ir iš krosnies ištrauktą duonutę „nuprausite“, suvilgę karštą plutą vandenėliu ir tokią gražią, vienintelę galėsite parvežti namiškiams lauktuvių.
Kol kepa šakotis arba duonutė jūsų lauks autentiškų Lekėčių krašto kulinarinio paveldo patiekalų ir rankų darbo sveikuoliškų gardėsių degustacinis stalas. Taip pat galėsite pasimėgauti įvairiomis vietinės žoliautojos surinktomis ekologiškomis arbatomis, sužinoti žolelių rinkimo, jų džiovinimo bei laikymo paslapčių.
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Žiemgalos kraštas kviečia pažinti autentiškus skonius ir tradicijas
Lietuvos ir Latvijos pasienyje, šalia Žagarės, esančiame Žiurių kaime puoselėjama viena išskirtiniausių Žiemgalos kulinarinių tradicijų – kleckų gamyba. Kleckų karalius Arūnas Činčys lankytojus supažindina su tautinio paveldo produktu, jo istorija ir kviečia patiems išmokti gaminti šį išskirtinį patiekalą.
Žiemgalos krašto kulinarinio paveldo asociacijos vadovas Arūnas Činčys sako, kad kulinarinės kelionės po Žiemgalą domina įvairaus amžiaus žmones. Į edukacijas ir degustacijas atvyksta lankytojai iš įvairių Lietuvos regionų bei užsienio.
Norintieji susipažinti su autentiškais šio regiono skoniais kviečiami apsilankyti Joniškio rajone įsikūrusioje „Žiurkiemio“ sodyboje. A. Činčys neslepia, kad jo tikslas – kuo plačiau pristatyti ir išsaugoti žiemgalių kulinarinį paveldą. Būtent tam buvo įkurta Žiemgalos krašto kulinarinio paveldo asociacija, vienijanti žmones, puoselėjančius senąsias tradicijas.
Edukacijų–degustacijų metu lankytojai kviečiami patys pasigaminti ir paragauti kleckų. Taip pat vaišinama penkių rūšių sūriais, zapte (uogiene), kumpiu, lašiniais, vaisiniais saldainiais. Atsigaivinti siūloma miežiniu naminiu alumi, naminiu vyšnių, obuolių ir juodųjų serbentų vynu, Žvelgaičių piliakalnio papėdėje rinktų žolelių arbata bei sula – pavasarį šviežia, o kitais metų laikais – rauginta.
Organizuojamos ir sutartinių giedojimo edukacijos, kurias veda etnomuzikologė Rūta Vyšnia. Svarbu: edukacijos ir degustacijos vyksta tik iš anksto užsiregistravus, todėl būtina išankstinė registracija.
Mėgstantiems aktyvų poilsį taip pat organizuojami plaukimai baidarėmis Švėtės upe. Galima rinktis tiek sudėtingesnius maršrutus aktyvesnio poilsio mėgėjams, tiek lengvesnius – norintiems ramiai pasiplaukioti ir pasigrožėti Žiemgalos gamta.
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Nereikia laukti ir Helovino: pasigąsdinti kviečia „Idėjų parkas Bunkeris“
„Idėjų parkas Bunkeris“ – bene vienintelis toks Aukštaitijoje veikiantis 12 196 kv. m ploto pramogų parkas. Tai – išskirtinė vieta netoli Panevėžio, kurioje susipina gamta, istorija ir pramogos. Na, ir žiupsnelis aštresnių pojūčių: čia lankytojai kviečiami patirti siaubo kupiną dramą sovietiniame bunkeryje su 13 atskirų teminių erdvių, sujungtų koridoriais. Siaubo bunkeris – tai ne pabėgimo kambarys, o ekstremalus nuotykis ieškant išėjimo kariniame bunkeryje! Tikras jūsų drąsos išbadymas…
„Idėjų parke Bunkeris“ laisvalaikį galima aktyviai leisti su draugais ar šeima. Tiesa, aštresnių pojūčių čia ieško mergvakarių, bernvakarių kompanijos bei įmonių darbuotojų grupės. Tai – unikali vieta, kur galima patirti neišdildomų nuotykių.
Nuo 1969 m. šioje teritorijoje veikė Sovietų Sąjungos atsarginė karinė ryšių bazė, vadavietė, valgykla ir slėptuvė požeminiame bunkeryje. Šiandien šioje vietoje lankytojai gali išbandyti savo drąsą ir apsilankyti siaubo kambariuose, kurie išsidėstę beveik 400 kv. m plote po žeme.
„Iš čia šaltojo karo metu Maskvai buvo perduodami technikos judėjimai, buvo matomi lėktuvai ir kita karinė technika. Dabar šioje vietoje įkūrėme siaubo bunkerį, kuris sulaukia daug dėmesio ir suteikia daug adrenalino“, – sako „Idėjų parko Bunkeris“ įkūrėjas Simas Misevičius.
Siaubo bunkeryje lankytojų laukia nepamirštami potyriai. Įėję į vidų jie turi progą ištyrinėti kiekvieną kampelį ir ne tik pamatyti kraupias dekoracijas, bet ir pajusti bunkerio šmėklų keliamą šiurpą.
Parko teritoriją puošia metalinės skulptūros ir gaubia Žaliosios girios paslaptys. Darbščių šeimininkų rankos papuošė teritoriją meniškomis metalinėmis skulptūromis, kurių šiandien čia galima suskaičiuoti kone šimtą. Kai kurios iš jų tikrai nustebins.
Ir kaip gi savaitgalis be pikniko gamtoje? Įspūdžius aptarti ir paiškylauti galima įrengtose poilsiavietėse su įvairaus dizaino šašlykinėmis. Tereiks pasirūpinti gėrimais ir mėsa, o poilsis gamtos apsuptyje – garantuotas. Tad jei norite pakvėpuoti grynu oru, aktyviai praleisti laisvalaikį, pasidaryti originalių asmenukių ar tiesiog pabėgti nuo miesto triukšmo – tiesiog atvykite į „Idėjų parką Bunkeris“ su šeima ar bičiulių kompanija. Nepamirškite iš anksto rezervuoti datos ir laiko.
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