Istorinė Kretinga: kuršių kronikos bei Tiškevičių palmių auginimo tradicijos

Laidos „Vasara ant piliakalnio“ laukia išskirtinis pasakojimas apie kuršių kovas dėl savo pilies, išskirtines kovos taktikas bei netikėtą jų baigtį, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Kretingos kraštas saugo išties daug Tiškevičių giminės palikimo. Vienas įspūdingiausių jo pavyzdžių – XIX amžiuje įkurtas žiemos sodas. Deja, nė vieno Tiškevičių augalo neišliko, tačiau bendra atmosfera atkurta gana tiksliai. Sode kadaise augo palmės ir citrusiniai vaisiai, o šiandien jis primena džiungles. Tiškevičių pėdsakais galima sekti ir atvykus į Kretingos miesto centrą.
Čia lankytojų laukia garsiosios giminės koplyčia bei mauzoliejus, kuris A. Zmitrą privertė pasijusti nejaukiai. Sužinosite daug įdomybių, o gal net keistenybių iš Tiškevičių gyvenimo.
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Pasivaikščiojimas istoriniais keliais, Lietuvoje augantis bananų medis, gražiausia vieta asmenukei bei kitos Kretingos krašto įdomybės – jau šį pirmadienį pramoginėje laidoje „Vasara ant piliakalnio’’ 19:30 val. per „Lietuvos rytas’’ televiziją.
Ėgliškių-Andulių piliakalnis saugo kur kas daugiau, nei keletą įdomių istorinių faktų. Vietiniai pasakoja ištisas kronikas apie kuršių kovą ginant savo pilį. Kraštotyrininkas Denisas Nikitenka atskleis, kaip atrodė kuršių drabužiai, ginklai, kovos taktikos ir net laidojimo tradicijos.
Tiškevičių giminės palikimas – tikras Kretingos krašto pasididžiavimas. XIX įkurtame žiemos sode kadaise augo palmės ir citrusiniai vaismedžiai, o šiandien auga bananai. Žiūrovų laukia išskirtinė pažintis su garsiosios giminės tradicijomis, gyvenimo būdu ir net šokiruoti galinčiais faktais.
Kelionės Lietuvos istorijos bei gamtos pėdsakais – pirmadieniais 19:30 val. laidoje „Vasara ant piliakalnio’’ per „Lietuvos rytas’’ televiziją.
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