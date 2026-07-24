Nuo Austrijos kalnų iki Mauricijaus paplūdimių: kur kryps lietuvių žvilgsnis šią žiemą?

„Matome, kad žiemos sezoną keliautojai dažniausiai skyla į dvi dalis. Vieni nori aktyvių atostogų kalnuose ir renkasi slidinėjimą, kiti ieško saulės, šilumos bei galimybės bent trumpam pakeisti aplinką“, – sako Inga Aukštuolytė, „Tez Tour“ ryšių su visuomene ir rinkodaros skyriaus vadovė.
Slidinėjimo entuziastai dairosi į Austrijos kalnus
Pasak kelionių ekspertės, keliautojai itin daug dėmesio skiria kokybei ir geroms slidinėjimo sąlygoms.
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„Planuodami žiemos atostogas, žmonės tapo gerokai išrankesni. Jei anksčiau buvo norima tiesiog nuvykti į kalnus, dabar keliautojai vertina ir kurorto tinkamumą, trasų kokybę, pramogų įvairovę“, – pasakoja ji.
Austrija ir toliau išlieka viena geidžiamiausių krypčių tarp Lietuvos slidinėtojų. Keliautojai dažnai renkasi gerai žinomus regionus, tokius kaip Zell am See – Kaprun, Saalbach – Hinterglemm, Mayrhofen – Zillertal Arena – Hintertux ledynas, Bad Kleinkirchheim, kuriuose galima rasti skirtingo sudėtingumo trasų, modernią infrastruktūrą ir platų apgyvendinimo pasirinkimą.
Pasak ekspertės, vis dažniau žmonės linkę žiemos atostogas rezervuoti iš anksto ne tik dėl kainos, bet ir dėl didesnio pasirinkimo.
„Populiariausi viešbučiai šeimoms, patogiausi kambarių tipai ar apgyvendinimas šalia slidinėjimo trasų rezervuojami pirmiausia. Todėl išankstinis planavimas leidžia ir sutaupyti, ir suplanuoti patogesnę kelionę“, – teigia I. Aukštuolytė.
Saulės ieškotojai renkasi Kanarų salas ir Madeirą
Tuo metu kitai daliai lietuvių žiema visų pirma asocijuojasi su galimybe pabėgti nuo šalčio. Todėl tarp populiariausių krypčių ir toliau išlieka Atlanto vandenyno salos Tenerifė bei Madeira. Šios kryptys vertinamos dėl švelnaus klimato ir plataus poilsio galimybių spektro.
„Ne visi žiemą siekia aukštos temperatūros. Daugeliui svarbu tiesiog pakeisti aplinką, mėgautis saule, laiką leisti lauke. Dėl to tokios kryptys kaip Tenerifė ar Madeira išlieka itin patrauklios šeimoms, poroms ir vyresnio amžiaus keliautojams“, – sako I. Aukštuolytė.
Tenerifė dažnai pasirenkama dėl galimybės suderinti poilsį paplūdimiuose su aktyviomis išvykomis po vulkaninės kilmės salą. Tuo metu Madeira vertinama kaip kryptis, tinkanti ne tik poilsiui, bet ir pažinimui – žygiams, turistiniams maršrutams bei vietinės kultūros pažinimui, pasakoja ekspertė.
Egiptas: ir poilsiui, ir pažinimui
Dar viena tendencija, kurią pastebi kelionių organizatoriai, – augantis susidomėjimas atostogomis, kuriose galima suderinti tradicinį poilsį paplūdimyje su papildomomis patirtimis.
„Matome, kad žmonės nebenori visų atostogų praleisti tik viešbučio teritorijoje. Daugėja norinčių pažinti šalį, jos istoriją, kultūrą ir svarbiausius objektus. Todėl Egiptas šiandien vertinamas ne tik kaip poilsio kryptis šeimai prie Raudonosios jūros“, – pastebi „Tez Tour“ atstovė.
Stebėdamas augantį keliautojų norą ne tik ilsėtis, bet ir geriau pažinti šalį, jau ne vieną sezoną kelionių organizatorius siūlo kruizą Nilo upe, kuris kasmet sulaukia didelio susidomėjimo.
„Ši kelionė leidžia patogiai aplankyti svarbiausius Egipto istorinius objektus ir suderinti poilsį su pažintinėmis patirtimis. Taip pat keliautojai aktyviai renkasi ekskursijas į Kairą, Gizos piramides bei kitas žymiausias šalies vietas“, – pristato I. Aukštuolytė.
Neblėsta egzotinių krypčių populiarumas
Nors didžiausia lietuvių dalis renkasi Europą ar netolimus saulėtus kraštus, pastebimas ir nemažėjantis susidomėjimas tolimesnėmis egzotinėmis kryptimis. Vienomis geidžiamiausių žiemos krypčių yra Tailandas ir Indijos vandenyno sala Mauricijus.
„Dalis keliautojų vietoj kelių savaitinių atostogų per metus pasirenka vieną ilgesnę žiemos kelionę. Tokiais atvejais dažnai svarstomos egzotinės kryptys, kuriose galima mėgautis vasariškais orais, išskirtine gamta ir visiškai kitokia kultūrine patirtimi“, – atkreipia dėmesį I. Aukštuolytė.
Ji tęsia, kad egzotinės kelionės dažniausiai planuojamos gerokai iš anksto: keliautojai nori suderinti ilgesnių atostogų galimybę, ramiau pasiruošti tokiai kelionei.
„Suprantame, kad planai gali keistis, todėl keliautojams siūlome ir lanksčias sąlygas – esant poreikiui, kelionės datą, kryptį ar kitus rezervacijos duomenis galima pakeisti nemokamai“, – priduria I. Aukštuolytė.
Kada geriausias metas planuoti žiemos atostogas?
Pasak kelionių ekspertės, universalaus atsakymo nėra, tačiau viena taisyklė galioja visoms kryptims – kuo anksčiau pradedama planuoti, tuo daugiau pasirinkimo turi keliautojai.
„Žiemos sezonas pasižymi labai aiškiais kelionių pikais – Kalėdų ir Naujųjų metų laikotarpis, mokinių atostogų metas, ilgasis vasario mėnesio savaitgalis. Todėl tie, kurie jau dabar žino savo atostogų datas, dažniausiai laimi daugiausia. Jie gali rinktis iš platesnio viešbučių, skrydžių ir kambarių tipų asortimento“, – pabrėžia „Tez Tour“ atstovė.
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