Spėlionių atsisakę kempingai pasitelkė duomenis: Lietuvą reklamuoja kur kas tikslingiau

Lietuvos svetingumo sektoriui išsamūs turizmo duomenys atsivėrė praėjusių metų pradžioje pradėjus veikti sistemai „e.Turistas“. Joje apgyvendinimo paslaugų teikėjai pateikia duomenis apie tai, iš kokių šalių ir miestų atvyko svečiai, taip pat – koks yra jų viešnagės tikslas. Tad nuo šiol tokie duomenys verslui ir valstybės institucijoms prieinami praktiškai realiu laiku.
Toks duomenų atvėrimas jau duoda apčiuopiamą grąžą. Pavyzdžiui, Lietuvos kempingų asociacijos vadovas Vygandas Lazauskas pasakoja, kad tikslūs sistemos duomenys apie turistų kilmės šalis ir jų judėjimo maršrutus leidžia optimizuoti parodų bei užsienio reklamos biudžetus, nukreipiant investicijas ten, kur jos sukuria didžiausią vertę.
„Anksčiau spręsdami, kokiose tarptautinėse parodose pristatyti Lietuvos kempingus ar planuodami kitus rinkodaros veiksmus, remdavomės ankstesne patirtimi, pavienių kempingų statistika ir bendromis Europos tendencijomis – atsižvelgdavome į konkrečių šalių gyventojų pomėgį keliauti kemperiais, potencialių kemperių skaičių. Tačiau neturėjome tikslių duomenų, kurie parodytų, iš kokių šalių turistai iš tiesų atvyksta į Lietuvą“, – sako V. Lazauskas.
Situacija pasikeitė pradėjus naudotis „e.Turisto“ duomenimis. Šiandien asociacija gali matyti ne tik turistų kilmės šalis, bet ir tai, kaip keičiasi turistų srautai bei nakvynių skaičius skirtingais laikotarpiais. Pasak V. Lazausko, šie duomenys padeda priimti labai konkrečius sprendimus.
„Didžiausią dėmesį skiriame užsienio turistų skaičiui pagal šalis, nakvynių statistikai ir turistų srautų pokyčiams. Tai leidžia daug tiksliau planuoti rinkodarą ir įvertinti, kurios rinkos šiandien Lietuvai yra perspektyviausios“, – pasakoja Lietuvos kempingų asociacijos vadovas.
Pamatė netikėtų tendencijų
Analizuodama „e.Turisto“ duomenis asociacija pastebėjo ir tendencijų, kurios privertė iš naujo įvertinti iki tol priimtus sprendimus. Viena jų – mažėjantis turistų iš Nyderlandų srautas.
„Tikėtina, tam įtakos turi geopolitinė situacija. Matydami tokius pokyčius galime peržiūrėti savo planus – mažinti dalyvavimą šios šalies parodose ir daugiau dėmesio skirti rinkoms, iš kurių sulaukiame didesnio turistų srauto“, – sako V. Lazauskas.
Duomenys padėjo pastebėti ir dar vieną svarbią tendenciją – Lietuva gerokai skiriasi nuo daugelio Europos šalių. Jei kitur apie 70 proc. kempingų svečių sudaro vietiniai turistai, Lietuvoje jie sudaro vos apie 30 proc.
„Tai rodo, kad esame labai priklausomi nuo užsienio turistų. Kartu matome ir didelį potencialą auginti vietinio turizmo srautus“, – pažymi pašnekovas.
Tikslūs duomenys – nauda visam sektoriui
Anot jo, tikslių duomenų nauda neapsiriboja vien atskirais verslais. Kuo daugiau apgyvendinimo paslaugų teikėjų teikia duomenis „e.Turisto“ sistemai, tuo aiškesnį vaizdą apie turizmo tendencijas turi visas sektorius.
„Tarptautinėje rinkoje konkuruojame kaip šalis, todėl kuo tikslesnius duomenis turime, tuo sėkmingiau galime pritraukti turistų į Lietuvą. Kai sprendimai paremti realiais duomenimis, rinkodara tampa tikslesnė, o investicijos – efektyvesnės“, – įsitikinęs Lietuvos kempingų asociacijos vadovas.
Nacionalinės turizmo skatinimo agentūros „Keliauk Lietuvoje“ vadovė Olga Gončarova pažymi, kad Lietuvos kempingų asociacijos pavyzdys puikiai iliustruoja, kaip skaitmeniniai įrankiai padeda verslui pereiti prie duomenimis grįsto valdymo, privataus sektoriaus aktyvumas ir gebėjimas įdarbinti gaunamus duomenis kuria didžiulę vertę visai turizmo ekosistemai.
„Tikslus ir operatyvus rinkos pulso matavimas leidžia mums nebe spėlioti, o veikti chirurginiu tikslumu. Kai svetingumo sektoriaus atstovai aktyviai dalijasi informacija, tiek valstybė, tiek privatus sektorius gali kur kas efektyviau planuoti rinkodaros kampanijas, tikslingai investuoti į perspektyviausias užsienio rinkas ir kurti didžiausią vertę“, – teigia O. Gončarova.