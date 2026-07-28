Perspėjimas dėl populiaraus Prancūzijos regiono: „Turizmas visiškai sustojo, sezonas baigėsi“

„Tai didelis smūgis didelei daliai departamento, kuriame daugiausia vyrauja turizmas – turizmas visiškai sustojo, sezonas baigėsi“, – sakė Žirondos pramonės ir prekybos rūmų (IHK) prezidentas Patrickas Seguin, kurį cituoja stotis BFMTV.
„Primygtinai prašome prancūzų nevykt į Žirondą, kol liepsnos dar nesuvaldytos“, – pirmadienį sakė vyriausybės atstovė Maud Bregeon. Dieną prieš tai Bordo prefektė Sophie Brocas taip pat primygtinai patarė „turistams, kurie ketina rugpjūtį atostogauti, nevykti, bent jau nekeliauti į Žirondą, kol gaisras nesuvaldytas“.
„Taip pat prašau turistų, kurie jau yra vietoje, pagalvoti apie kitą kelionės kryptį, nes negalime būti tikri, kad padėtis nepablogės ir nereikės spartinti evakuacijos“, – kalbėjo prefektė.
Susiję straipsniai
Iki šiol evakuota 220 tūkst. žmonių, įskaitant daug turistų. Pirmadienį departamentas paskelbė draudimą regione rengti jaunimo atostogų stovyklas bei organizuoti poilsio programas žmonėms su negalia.
Tačiau regiono viešbučių ir restoranų asociacija atkreipė dėmesį į tai, kad regionas yra labai didelis ir raginimai turistams esą skirti tam, kad konkrečiose gaisrų paveiktose vietovėse būtų palikti laisvi svarbūs keliai gelbėjimo tarnybų pajėgoms. Vietos asociacijos pirmininkas Franckas Chaumèsas naujienų agentūrai AFP sakė besitikintis, kad šis raginimas bus „pakoreguotas“, siekiant „pabandyti išgelbėti rugpjūčio mėnesį“.
Departamento duomenimis, turizmas susaro 7 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP). Nuo turizmo priklauso daugiau kaip 40 tūkst. darbo vietų, jis kasmet užtikrina 3,2 mlrd. eurų pajamų.
gaisraiPrancūzijamiškų gaisrai
Rodyti daugiau žymių