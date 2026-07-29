Realaus laiko turizmo duomenis įdarbinusioms savivaldybėms teko ir nustebti: kai kurios sulaukia daugiau svečių nei manė anksčiau

Pasak „Kaunas IN“ Turizmo ir rinkodaros skyriaus vadovės Raimondos Patapavičienės, „e.Turistas“ iš esmės pakeitė sprendimų priėmimo kokybę. Dabar tai galima padaryti greičiau ir efektyviau, remiantis ne pasenusiais, o aktualiausiais duomenimis.
„Surenkami duomenys tapo svarbiu įrankiu vertinant didžiųjų miesto renginių poreikį turizmui. Analizuodami turistų srautus renginių laikotarpiu galime objektyviau vertinti, kiek lankytojų jie pritraukia, iš kokių šalių atvyksta turistai ir kokią įtaką renginiai daro nakvynių skaičiui. Šios įžvalgos padeda planuoti būsimų renginių komunikaciją, tiksliau nukreipti rinkodaros veiksmus į prioritetines rinkas ir geriau pasirengti didesniems turistų srautams Turizmo informacijos centruose“, – teigia R. Patapavičienė.
Dar vienas rodiklis, kurį nuolat stebi „Kaunas IN“ komanda, yra skaičius dienų, kai apgyvendinimo įstaigų užimtumas itin didelis.
Susiję straipsniai
„Šie duomenys leidžia geriau įvertinti, kaip dažnai miestas pasiekia apgyvendinimo pajėgumų ribą. Jei tokių laikotarpių daugės, turėsime dar tvirtesnį, duomenimis grįstą argumentą komunikuodami su investuotojais ir viešbučių plėtros vystytojais apie Kaune augantį papildomų apgyvendinimo vietų poreikį“, – sako „Kaunas IN“ Turizmo ir rinkodaros skyriaus vadovė.
Situacija geresnė nei įsivaizdavo
Duomenimis grįstų sprendimų naudą akcentuoja ir Plungės turizmo sektoriaus atstovai. „Anksčiau informaciją rinkdavome iš įvairių šaltinių – savo centro statistikos, apgyvendinimo įstaigų, muziejų. Tačiau dažniausiai informacija gerokai vėluodavo, o juk situacija turizmo sektoriuje gali keistis labai greitai. Trūko aiškaus vaizdo, kiek turistų iš tiesų atvyksta, iš kur atvažiuoja, kaip tie srautai keičiasi“, – prisimena Plungės turizmo informacijos centro turizmo vadybininkė Raminta Milašiūtė.
Pradėjus naudoti sistemą „e.Turistas“, specialistus pasiekia kur kas operatyvesnė, išsamesnė ir objektyvesnė informacija.
„Situaciją matome beveik realiu laiku, todėl ir reaguoti galime daug greičiau. Pavyzdžiui, rengdami Platelių kurortinės teritorijos paraišką jau turėjome labai aiškius duomenis apie turistų srautus. Tai leidžia argumentuotai pagrįsti šios teritorijos svarbą turizmui ir jos potencialą“, – teigia R. Milašiūtė.
Naujoji sistema taip pat atskleidė, kad Plungės rajonas sulaukia daugiau turistų iš įvairių Lietuvos vietovių, nei manyta anksčiau, o kai kurių užsienio rinkų aktyvumas taip pat auga sparčiau nei tikėtasi.
„Be to, aiškiau matome, kaip apgyvendinimo sektorių veikia įvairūs renginiai ar ilgesnieji savaitgaliai. Visa tai leidžia tiksliau planuoti komunikacijos ir rinkodaros priemones“, – pasakoja Plungės turizmo informacijos centro atstovė.
Tikslūs duomenys – nauda regionui
Viena pirmųjų Lietuvoje realiu laiku stebėti ir analizuoti turistų srautų informaciją pradėjo Druskininkų savivaldybė.
„Turistų srautų analizė padeda suprasti, kokie svečiai ir iš kokių šalių šiuo metu vieši Druskininkuose, kaip verslai gali prie jų prisitaikyti, ką jiems pasiūlyti. Be to, „e.Turisto“ duomenys leidžia geriausiai įsivertinti rinkodaros veiksmų efektyvumą“, – pažymi Druskininkų turizmo informacijos centro atstovai.
Pasak jų, anksčiau nemažai sprendimų tekdavo priimti iš dalies remiantis nuojautomis, visgi pradėjus analizuoti „e.Turisto“ duomenis, daugelis tų nuojautų pasiteisino, o kai kurios netgi su kaupu.
Tuo metu kito turizmui itin svarbaus Lietuvos krašto – pajūrio – atstovai pabrėžia, kad tikslūs duomenys apie atvykstančiųjų srautus svarbūs ne tik turizmo centrų atstovams, bet ir apskritai visam regionui.
„Todėl labai svarbu, kad visi apgyvendinimo sektoriaus atstovai naudotųsi „e.Turisto“ sistema ir teiktų duomenis. Jų tikslumas yra labai naudingas tiek verslui, tiek apskritai strateginiam turizmui vystyti“, – sako Palangos turizmo informacijos centro direktorė Rasa Kmitienė.
Nacionalinė turizmo skatinimo agentūra VšĮ „Keliauk Lietuvoje“ primena, kad skaitmeninė viešbučių ir kitų licencijuotų apgyvendinimo paslaugų teikėjų svečių registravimo sistema „e.Turistas“ Lietuvoje veikia nuo 2025 m. sausio 1 d. Ši sistema leidžia sumažinti administracinę naštą, užtikrinti didesnį vietos gyventojų ir turistų saugumą, taip pat sukaupti ypač vertingus ir aktualius duomenis apie turizmo srautus.
Ateityje „e.Turisto“ sistema gali tapti pagrindu gimti dar pažangesniems analitikos įrankiams, dinaminės rinkodaros sprendimams, tikslesnėms turistų srautų prognozėms ar net naujiems regioniniams turizmo produktams.