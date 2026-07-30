Paranormalūs reiškiniai Raseinių krašte: keistų nutikimų patyrė ir garsus poetas

Bet o kas, jei tai gali paliudyti pats Marcelijus Martinaitis? Iš Raseinių krašto kilęs poetas tvirtina, kad ant Kalnujų piliakalnio jį patį vijosi mistinės būtybės. Lietuvos piliakalnių žemėlapiu keliaujantis gidas Arnas Zmitra sieks išsiaiškinti, kas iš tiesų dedasi šioje vietoje. O vietinis kraštotyrininkas Jonas Brigys atskleis kitas apylinkių įdomybes.
Raseinių kraštas yra atviras ne tik mistikos ir piliakalnių mėgėjams. Mieste yra įrengtas puikus dviračių takas, Holokausto memorialas ir „Kukučio baladžių“ meniniai akcentai, kviečiantys į pasivaikščiojimą. Tačiau laidos „Vasara ant piliakalnio“ vedėjui Arnui šių įspūdžių negana – jis panoro apsilankyti šaudykloje ir, kaip pats juokauja, „nuleisti garą“. Žiūrovų laukia tikra šaudymo pamoka, saugumo instruktažas bei įdomūs faktai.
Ribos tarp pasakos ir realybės paieškos, Marcelijaus Martinaičio palikimas, istoriniai pėdsakai bei kitos įdomybės – jau šį pirmadienį pramoginėje laidoje „Vasara ant piliakalnio’’ 19:30 val. per „Lietuvos rytas’’ televiziją.
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Kalnujų piliakalnis siejamas su mistinėmis istorijomis apie nuskendusias pilis, dvarus ir merginą, kurios plaukai virsta šliužais. Tačiau laidos „Vasara ant piliakalnio“ vedėjas Arnas Zmitra mistinių būtybių nebijo – jis kops į piliakalnį pasivaikščioti bei susipažinti su kraštotyrininku Jonu Brigiu, kuris papasakos apie visas apylinkių įdomybes.
Poeto Marcelijaus Martinaičio, kilusio iš Raseinių krašto, dvasia vis dar gyva miesto gatvėse. „Kukučio baladės“, virtusios meniniais akcentais, puošia miesto gatves. Arnas Zmitra parodys geriausią kelią pasivaikščiojimams ar pasivažinėjimams dviračiu, tobulą vietą asmenukei bei sąrašą poilsio ir laisvalaikio praleidimo būdų.
Pažintis su gražiausiais Lietuvos piliakalniais, jų apylinkėmis bei įdomybėmis, žinomomis tik vietiniams – pirmadieniais 19:30 val. laidoje „Vasara ant piliakalnio’’ per „Lietuvos rytas’’ televiziją.
piliakalnisMarcelijus MartinaitisRaseiniai
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