Turistų pamiltų salų paplūdimiuose – didelė grėsmė sveikatai: į jūrą išleidžia fekalijomis užterštas nuotekas

Nors turistai iš visos Europos traukia į populiarų Ispanijos salyną prie Maroko pakrantės, aplinkosaugos aktyvistai paskelbė griežtą įspėjimą dėl vandens kokybės jo paplūdimiuose. Skelbiama, kad kiekvieną dieną į jūrą aplink Kanarų salas išleidžiama 100 mln. litrų beveik nevalytų nuotekų.
O ATAN (Tenerifės gamtos draugų asociacija) įspėjo, kad „maudytis Kanarų salose pavojinga sveikatai“.
Kanarų salų aplinkosaugos konsultantų asociacijos prezidentas Juan Rumeu teigė, kad nevalytų nuotekų išleidimas palei kurorto pakrantę yra „labai rimta visuomenės sveikatos problema“. Pasirodo, kad po nuotekų išleidimo ir pasirodžiusios taršos gali užtrukti iki trijų dienų, kol paplūdimys bus uždarytas.
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„Prireikia kelių dienų, kol gaunami tyrimo rezultatai. Kas vyksta per 72 valandas iki paplūdimio uždarymo? O kaip visi žmonės, kurie ten maudėsi anksčiau?“, – klausė J. Rumeu.
Viena vietinė gyventoja Alba Domínguez laikraščiui „El Diario“ pasakojo, kad vis sunkiau rasti paplūdimį, kuriame būtų saugu maudytis.
„Pirmiausia, prieš pasirinkdama paplūdimį, patikrinu, ar nėra įspėjimų apie užterštumą ir ar jis nėra netoli vietovių, kurios buvo uždarytos dėl tos pačios priežasties“, – sakė ji.
Alba pridūrė, kad jaunystėje ji su šeima praleisdavo ištisas vasaras El Médano paplūdimiuose. „Dabar tai viena iš vietų, kurioje nesimaudyčiau – apie tai nėra nė kalbos“, – sakė ji.
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Pavyzdžiui, Leocadio Machado paplūdimys, populiarus ir gausiai vandens sporto entuziastų lankomas taškas El Medane (Tenerifė), šią vasarą jau buvo uždarytas dėl vandenyje aptikto didelio E. coli kiekio. Liepos 6 d. bakterijų kiekis paplūdimyje neatitiko net Europoje nustatytų minimalių vandens kokybės reikalavimų. Pranešama, kad 100 ml vandens aptikta apie 800 E. coli KSV (kolonijas sudarančių vienetų).
O štai Lansarotėje pagrindinis sostinės paplūdimys buvo uždarytas šešiems mėnesiams dėl užteršimo fekalijomis. Populiariame turizmo centre Playa Blanca, salos pietuose, birželį dėl tos pačios priežasties buvo uždarytas dar vienas paplūdimys.
Gran Kanarijoje El Confital paplūdimyje jau daugiau nei aštuonerius metus registruojami užteršimo fekalijomis atvejai, o maudytis liepos baiagoje vėl buvo draudžiama, remiantis naujausiais Nacionalinėje maudyklų vandens informacijos sistemoje paskelbtais mėginių ėmimo duomenimis.
Pasaulio sveikatos organizacija įspėjo, kad nevalytose nuotekose gali būti tokių pavojingų mikroorganizmų kaip rotavirusas, enterovirusas, hepatitas A ir salmonelės, kurie gali sukelti viduriavimą, karščiavimą, vėmimą, kvėpavimo takų ligas, odos infekcijas ir kitas būkles.
Parengta pagal Express inf.
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