Turkijos Rivjera su europietišku prieskoniu: 7 priežastys, kuo Bodrumas žavi turistus

Pasak Sigitos Vaitelės, „Tez Tour“ produkto skyriaus vadovės, Bodrumas siūlo puikų klimatą ir įspūdingą gamtą, aukšto lygio paslaugas.
„Jei ieškote vietos, kurioje galėtumėte atsipalaiduoti, pasinerti į turkišką svetingumą ir pajusti Egėjo jūros žavesį – kosmopolitiškasis Bodrumas laukia jūsų. Jis patiks tiek ieškantiems ramaus poilsio, tiek norintiems aktyvių pramogų. Jau nuo rugsėjo mėnesio šį kurortą bus galima patogiai pasiekti tiesioginiu skrydžiu iš Lietuvos“, – kalba S. Vaitelė.
Ji tęsia, kad kurortas vis dažniau lyginamas su tokiomis pasaulinėmis salomis–žvaigždėmis kaip Ibiza ar Mykonos, o kai kuriais aspektais net lenkia jas. Bodrumas vis dar atrandamas iš naujo – tiek Lietuvos turistų, tiek užsienio keliautojų.
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S. Vaitelė atskleidė 7 priežastis, kuo šis Turkijos kurortas taip žavi turistus.
#1. Saulė, jūra ir žaluma visus metus
Malonus Bodrumo klimatas – viena iš pagrindinių turistų traukos priežasčių. Saulė čia šviečia daugiau nei 300 dienų per metus, o švelnus vėjas iš jūros užtikrina malonią temperatūrą net karščiausiomis dienomis. Egėjo jūros pakrantė žavi turkio spalvos vandeniu, uolėtomis įlankomis ir žaluma, kurią puošia alyvmedžiai, bugenvilijos, apelsinmedžiai.
Gamta čia ne tik graži, bet ir įvairi. Bodrumo pusiasalis siūlo tiek smėlėtus paplūdimius, tiek akmenuotas įlankas, kuriose galima pasislėpti nuo turistų srauto. Dauguma viešbučių ir vilų įsikūrę vaizdingose vietose, kur atsiveria vaizdas į jūrą bei kalnus.
#2. Europietiška estetika ir architektūra
Baltai tinkuoti namai, siauri skersgatviai, gėlėmis apsodinti kiemai – Bodrumo architektūra primena Graikijos salų žavesį. Miestas išlaiko subtilią pusiausvyrą tarp bohemiškos dvasios ir modernios prabangos. Net ir vasaros atostogų įkarštyje galima rasti ramybės kampelių, kur atsiveria panorama į jachtų prieplauką ar Bodrumo pilį.
Miestas laikosi griežtų statybos taisyklių, kurios saugo jo architektūrinį identitetą. Dėl to Bodrumas išsiskiria iš kitų Turkijos kurortų, kuriuose dažnai dominuoja aukšti viešbučių kompleksai. Šiame kurorte vyrauja žema, estetiška ir harmoningai į aplinką įsiliejanti architektūra.
#3. Prabangūs viešbučiai ir aukšto lygio aptarnavimas
Per pastarąjį dešimtmetį Bodrumas tapo pasaulinio lygio kurortu. Čia įsikūrę daug prabangių viešbučių. Kelionių organizatoriaus atstovė pabrėžia: šio kurorto viešbučiai siūlo ne tik komfortą, bet ir išskirtinį aptarnavimą.
„Tai kurortas, kur kiekviena detalė apgalvota – nuo kvapų SPA centre iki privačios jachtos išvykos tiesiai iš viešbučio prieplaukos. Bodrumas ypač tinkamas tiems, kurie vertina kokybę ir individualų požiūrį į klientą“, – teigia „Tez Tour“ atstovė.
#4. Istorinis paveldas: nuo Halikarnaso iki Šv. Petro pilies
Šis miestas senovėje buvo vadinamas Halikarnasu, jame stovėjo vienas iš septynių pasaulio stebuklų – Halikarnaso mauzoliejus. Nors iki šių dienų yra likę tik jo fragmentai, vieta išlaiko istorinę reikšmę ir traukia archeologijos entuziastus ir dabar. Be to, čia stūkso įspūdinga Šv. Petro pilis, pastatyta XV a. kryžiuočių, joje veikia Povandeninės archeologijos muziejus.
Mieste gausu ir kitų istorinių objektų: senovinis amfiteatras, Myndos vartai, o Bodrumo senamiestis kviečia pasivaikščioti tarp istorinių pastatų, atrasti kultūrinius sluoksnius ir pajusti miesto istoriją nuo Antikos iki šių dienų.
#5. Pramogos ir naktinis gyvenimas
Bodrumas garsėja savo energingu naktiniu gyvenimu. Paplūdimio klubai, barai ir diskotekos siūlo pramogas iki paryčių, o vakarėliai jachtose tapo neatsiejama kurorto kultūros dalimi.
„Dieną galima leistis į ekskursijas jachta, aplankyti atokesnes įlankas ar išbandyti vandens sportą – nuo nardymo iki burlenčių. Tai kurortas, kuriame kiekviena diena gali būti aktyvi ir kupina įspūdžių“, – pasakoja S. Vaitelė.
#6. Autentiška turkiška virtuvė
Vietiniai turgūs ir šeimos restoranai leidžia pajusti tikrąją Turkijos kulinarinę virtuvę. Pašnekovė rekomenduoja nepraleisti galimybės paragauti vietinių skonių – turkiškų užkandžių mezze, tradicinį çiğ köfte, virtinius mantı, blynelius gözleme.
Vis tik Bodrumo restoranai siūlo ne tik tradicinius turkiškus patiekalus, bet ir aukštos klasės gastronominę patirtį: nuo šviežios žuvies iki pasaulinio lygio patiekalų.
#7. Patogus susisiekimas su kitais turistiniais objektais
Veiklos netrūksta ne tik pačiame Bodrume, bet ir jo apylinkėse. Vos per porą valandų kelio galima pasiekti Efesą – miestą, garsėjantį savo istoriniu paveldu. Čia išvysite vieno iš senovės pasaulio stebuklų – Artemidės šventyklos griuvėsius, pasivaikščiosite prie išlikusio Celsijaus bibliotekos fasado ir aplankysite įspūdingą amfiteatrą, įsikūrusį Panair kalno papėdėje.
„Dar viena išskirtinė kryptis – Pamukalė, kurioje tyvuliuoja natūralios mineralinės versmės. Ši vieta dėl savo unikalumo dar 1988 m. buvo įtraukta į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. O visai šalia Bodrumo galima aplankyti jaukius kurortinius miestelius, tokius kaip Torba, Gumuslukas ar Bitezas. Jie ypač patiks keliaujantiems su vaikais, čia gausu šeimoms pritaikytų viešbučių ir plačių paplūdimių“, – pristato „Tez Tour“ atstovė.
Greičiau nei per valandą keltu iš Bodrumo galima nuvykti ir į graikiškąsias Koso, Rodo, Symi salas. Tai unikali galimybė vienos kelionės metu pažinti ir Turkijos, ir Graikijos kultūrą.