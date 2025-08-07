Vasarą prenumeruok Lrytas PREMIUM vos už 12,99 € metams ir gauk bilietą į koncertą Taujėnų dvare dovanų
Klaipėdoje ant namų ir automobilių virto medžiai

2025 m. rugpjūčio 7 d. 16:26
Ingrida Steniulienė
Keliose Klaipėdos vietose ant namo ir automobilių trečiadienį nuvirto medžiai.
Kaip pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, 15.25 val. Klaipėdoje, Ievų gatvėje, ant namo ir automobilio užvirto medis.
Atvykusios ugniagesių pajėgos medį rado užvirtusį ant automobilio „Mercedes-Benz C200“ ir atsirėmusį į namo stogą.
Medis buvo supjaustytas panaudojus grandininį pjūklą.
Virsdamas medis apgadino automobilį, segmentinę tvorą ir namo stogą.
Vakare pranešta, kad kitoje uostamiesčio vietoje ant dviejų automobilių užvirto medis.
18.30 val. gautas pranešimas, kad Klaipėdos mieste, K. Donelaičio gatvėje, ant stovinčių automobilių „Toyota“ ir „Mitsubishi“ užvirto medis.
Atvykę ugniagesiai ant dviejų automobilių užvirtęs medį supjaustė grandininiu pjūklu.
