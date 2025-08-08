Po alinančio karščio – „ligi šiol nematytos“ liūtys: dalyje Japonijos skelbia apie pavojų žmonių gyvybėms

Gausūs krituliai prasidėjo po to, kai daugelyje Japonijos dalių tvyrojo alinantis karštis, o šią savaitę šalyje buvo užfiksuotas 41,8 laipsnio Celsijaus temperatūros rekordas.
Televizijos reportaže buvo matyti, kaip greitai tekantis rudo vandens srautas išsilieja iš krantų ir užlieja namus Kagošimoje.
Priešgaisrinės apsaugos ir nelaimių valdymo agentūra pranešė, kad evakuotis arba imtis alternatyvių priemonių šioje ir kaimyninėje Mijazakio prefektūroje buvo paraginti apie 530 000 žmonių.
Kalbėdamas spaudos konferencijoje, vienas Japonijos meteorologijos agentūros (JMA) pareigūnas pasakė, kad Kagošimoje „lyja taip smarkiai, kaip niekada anksčiau“.
„Žmonių gyvybėms gresia pavojus... Prašome pasirūpinti savo saugumu ir persikelti į pastatus, esančius bent kiek toliau nuo upelių ar skardžių, arba į pastatus, kurie patiria mažesnę riziką, kad juos užlies vanduo“, – sakė jis, pažymėdamas, kad nukentėjusiose vietovėse jau dabar gali būti susidariusios pavojingos sąlygos.
JMA pareigūnas taip pat paragino gyventojus evakuotis nelaukiant savivaldybių nurodymų.
Toje pačioje spaudos konferencijoje vienas Žemės ministerijos pareigūnas įspėjo apie pavojų, kad upės gali išsiveržti iš krantų.
JMA paskelbus specialųjį perspėjimą – aukščiausią pagal penkių balų sistemą, – Kagošimos prefektūros Kirišimos miesto valdžia liepė gyventojams evakuotis arba imtis alternatyvių priemonių.
„Upės tvinsta ir kyla potvynio pavojus, be to, egzistuoja tikimybė, kad potvynis jau gali būti persiritęs per pylimus“, – teigiama miesto interneto svetainėje.
Kitame Kagošimos mieste Airoje iš nuošliaužos sugriauto namo buvo išgelbėti du žmonės, naujienų agentūrai AFP sakė vietos priešgaisrinės tarnybos pareigūnas.
Dar viena trisdešimtmetė moteris, kuri, kaip manoma, taip pat gyveno šiame name, dingo be žinios.
Visuomeninis transliuotojas NHK, remdamasis neįvardytais vietos pareigūnais, pranešė, kad rajone sugriuvo dar keli namai, o vyriausiasis vyriausybės atstovas spaudai Yoshimasa Hayashi teigė, kad buvo gauta daug pranešimų apie potvynius.
Kaip praneša „Kyodo News“, iki ketvirtadienio 4.40 val. ryto (19.40 val. Grinvičo laiku) viename Kagošimos rajone per vieną parą iškrito daugiau nei 490 milimetrų lietaus – tai didžiausia šioje vietovėje kada nors užfiksuota liūtis.
Kagošimos oro uoste atšaukti vidaus skrydžiai.