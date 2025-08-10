Šiaurės Lietuvoje siautėjo viesulas: užfiksavo pavojingą reiškinį

„Šiandien apie 15:30–15:45 val. Akmenės rajone ties Kruopių km ( apie 40 km į šiaurės vakarus nuo Šiaulių) buvo užfiksuotas sausumos viesulas (angl. landspout). Galbūt šį reiškinį matėte ir jūs? Ačiū už informaciją OiKL sekėjams Mindaugui ir Rūtai“, – rašoma feisbuko puslapyje „Orai ir klimatas Lietuvoje“.
Viesulas – lokalus meteorologinis reiškinys, panašus į piltuvą, kuris susidaro po galingu kamuoliniu lietaus debesimi ir dažnai pasiekia sausumos ar vandens paviršių viską siurbdamas aukštyn ir mėtydamas į šalis. Viesulo skersmuo virš vandens telkinių būna 50–200 m, o sausumoje nuo keliasdešimt metrų iki 1000 m (kartais iki 2 km).
Kol išnyksta, viesulas gali nuskrieti nuo keliolikos iki keliasdešimt kilometrų. Trukmės vidurkis yra 5–10 min., bet dideli viesulai, esant palankioms sąlygoms, gali išsilaikyti iki valandos. Viesulas gali pakelti ir nunešti tolyn gana didelius daiktus (automobilius, šiltnamius, gyvulius), išrauti medžius ir stulpus, nuplėšti stogus. Viesulo metu dažnai iškrinta kruša, žaibuoja ir griaudi perkūnija.
Lietuvoje viesulų pasitaiko vidutiniškai kas antri, treti metai. Bene stipriausias žinomas viesulas 1981 m. gegužės 29 d. nusiaubė Širvintas: viesulo metu vėjo greitis siekė apie 60–70 m/s (nustatyta pagal Boforto skalę).[2] Viesulas pakėlė į orą arklį, apvertė 8 t sveriantį traktorių, 6 km ilgio ir 2 km pločio ruože apgriovė 30 pastatų, aplamdė 45 automobilius, vienas žmogus žuvo, nukentėjo 32. Iškart po viesulo pasipylė stambi kruša (2–3 cm skersmens ledėkai).
Pastaraisiais metais įsimintinas viesulas praslinko 2011 m. liepos 27 d. Šiaulių ir Radviliškio rajonuose, kur buvo vartomos vilkikų, traktorių priekabos, raunami ir į orą keliami kelio ženklai ir medžių šakos, griuvo namai (be kitų, visiškai suniokotas Gražionių dvaras), bet laimei žmonės nenukentėjo.
viesulasmeteorologijaLietuva
