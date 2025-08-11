Po galingo žemės drebėjimo Vakarų Turkijoje – pranešimai apie aukas ir griuvėsius

Iš sugriuvusio namo griuvėsių buvo ištraukti keturi žmonės, trys iš jų gydomi ligoninėje, vienas vyras nuo patirtų sužalojimų mirė.
Žemės drebėjimas įvyko 11 km gylyje, o smūgiai buvo juntami net Stambule ir Izmire, esančiuose daugiau kaip už 200 km nuo jo epicentro Balikesiro provincijoje, pranešė nelaimių kontrolės agentūra AFAD.
Televizijos parodytoje filmuotoje medžiagoje buvo matyti keli sugriuvę pastatai ir gelbėtojai, traukiantys žmogų iš griuvėsių. AFAD pranešė, kad per pirmąją valandą po drebėjimo buvo užfiksuoti dar šeši požeminiai smūgiai.
Turkija yra kelių tektoninių lūžių zonoje, todėl joje dažnai įvyksta žemės drebėjimų, o milijonus gyventojų turintis Stambulo didmiestis yra ypač pažeidžiamas.
2023 m. vasarį įvykęs dvigubas žemės drebėjimas Turkijoje nusinešė daugiau nei 53 000 gyvybių, o kaimyninėje Sirijoje žuvo dar tūkstančiai žmonių.
žemės drebėjimasTurkijaStambulas
Rodyti daugiau žymių