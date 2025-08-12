Žinios, kurios šviečia.
Turistų pamiltoje Graikijoje – tikras pragaras: liepsnojant virš 100 gaisrų šalis sukasi pagalbos į ES

2025 m. rugpjūčio 12 d. 20:47
Sausros ir smarkių vėjų alinama Graikija paprašė Europos Sąjungos (ES) paramos kovojant su daugiau kaip 100 miškų gaisrų. Blogėjant situacijai, šalis prašo keturių gaisrų gesinimo lėktuvų pagal ES civilinės saugos mechanizmą, antradienį sakė ugniagesių atstovas.
Pavojingiausi nauji gaisrai, jo duomenimis, įsiplieskė populiarioje Zakinto saloje bei dalyje Vakarų Graikijos.
Dėl daugybės miškų gaistų policija pradėjo tyrimus – kai kurie jų, įtariama, galėjo būti sukelti tyčia. Nuo praėjusios savaitės Graikijoje stūgauja smarkūs – daugiau kaip 80 km/h vėjai. Šalyje kilo daug miškų gaisrų.
Šiuo metu su miškų gaisrais kovoja ir Ispanija, Portugalija bei Balkanų šalys, o per Pietų Europą nusirito karščio banga. Mokslininkai įspėja, kad dėl žmogaus sukeltos klimato kaitos ekstremalių orų reiškinių, tokių kaip karščio bangos, sausros ir potvyniai, dažnės, jų intensyvumas didės.
