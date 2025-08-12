Turistų pamiltoje Graikijoje – tikras pragaras: liepsnojant virš 100 gaisrų šalis sukasi pagalbos į ES

Pavojingiausi nauji gaisrai, jo duomenimis, įsiplieskė populiarioje Zakinto saloje bei dalyje Vakarų Graikijos.
Dėl daugybės miškų gaistų policija pradėjo tyrimus – kai kurie jų, įtariama, galėjo būti sukelti tyčia. Nuo praėjusios savaitės Graikijoje stūgauja smarkūs – daugiau kaip 80 km/h vėjai. Šalyje kilo daug miškų gaisrų.
Šiuo metu su miškų gaisrais kovoja ir Ispanija, Portugalija bei Balkanų šalys, o per Pietų Europą nusirito karščio banga. Mokslininkai įspėja, kad dėl žmogaus sukeltos klimato kaitos ekstremalių orų reiškinių, tokių kaip karščio bangos, sausros ir potvyniai, dažnės, jų intensyvumas didės.
Graikijamiškų gaisraiugniagesiai
