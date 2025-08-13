Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
GamtaŽemė

Graikijoje – iki šiol sunkiausios šio miškų gaisrų sezono dienos

2025 m. rugpjūčio 13 d. 11:26
Graikija šiuo metu išgyvena kol kas sunkiausias šiųmečio miškų gaisrų sezono dienas. Tai stočiai „ERTNews“ pareiškė aukštas Graikijos ugniagesių atstovas Kostas Tsingas.
Daugiau nuotraukų (2)
Vien tik antradienį visoje šalyje registruoti 82 nauji gaisrai – toks skaičius, anot pareigūno, yra „neįprastai didelis“. Smarkūs vėjai, besitęsianti sausra ir didelis karštis labai pablogino liepsnų gesinimo sąlygas.
Ypač sudėtinga padėtis šiuo metu yra netoli Vakarų Graikijos Patrų miesto. Čia liepsnoja du dideli gaisrai. Dideli plotai apimti ugnies ir Prevezos regione šalies šiaurės vakaruose bei Zakinto ir Chijo salose. Be to, yra daug žarijų, kurios, kurstomos vėjo, per kelias minutes gali sukelti naujus gaisrus.
Į paveiktus regionus laivais gabenamas pastiprinimas. Viso šalyje su ugnimi kovoja apie 5 000 ugniagesių. Apkrova milžiniška. Ugniagesiai išsekę, jų darbas herojiškas, kalbėjo K. Tsingas.
Prašvitus liepsnas vėl gesina ir dešimtys lėktuvų bei sraigtasparnių. Graikija jau paprašė ES pagalbos.
Graikijamiškų gaisraikarščio banga
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.