Per potvynį Indijos Kašmyro kalnų kaimelyje žuvo 46 asmenys

2025 m. rugpjūčio 14 d. 22:51
Ketvirtadienį vieną iš Indijos administruojamoje Kašmyro dalyje Himalajų kalnuose esančių kaimų po smarkių liūčių užplūdo galingi potvynio vandens srautai, kuriuose žuvo mažiausiai 46 žmonės, naujienų agentūrai AFP pranešė vyriausiasis nelaimių valdymo pareigūnas.
Tai jau antras didelis pragaištingas potvynis Indijoje šį mėnesį.
„Naujienos niūrios“, – pasakė vyriausiasis Kašmyro ministras Omaras Abdullah, pranešdamas apie Kištuaro rajoną užklupusias stiprias liūtis.
Prie Kištuaro ligoninės susirinko minios žmonių, o kai kuriuos sužeistuosius žmonės nešė ant neštuvų.
„Žuvusiųjų skaičius išaugo iki 46“, – agentūrai AFP sakė vyriausiasis nelaimių valdymo pareigūnas Mohammadas Irshadas, pridurdamas, kad „yra dingusių be žinios, tačiau negalime pasakyti, kiek jų yra“.
M. Irshadas pasakojo, kad iš nelaimės vietos taip pat buvo išgelbėta 150 traumas patyrusių žmonių, iš kurių „50 yra sunkiai sužeisti“. Visi jie buvo nugabenti į netoliese esančias ligonines.
Pirmiau buvo pranešta, kad per staiga prasidėjusį potvynį žuvo 35 žmonės ir dar 100 žmonių buvo sužeista, o Kištuaro rajono komisaras Pankajas Kumaras Sharma sakė, jog „yra tikimybė, kad bus rasta daugiau žuvusiųjų“.
