Gamta

Įspėja esančius prie Baltijos jūros: pavojinga net patyrusiems

2025 m. rugpjūčio 16 d. 14:04
Lrytas.lt
Lietuvos pajūrį prižiūrinčios įstaigos „Klaipėdos paplūdimiai“ atstovai įspėja esančius prie jūros: šiuo metu maudytis draudžiama.
„Šiuo metu jūra yra labai pavojinga – vyrauja atgalinės ir šoninės srovės. Atgalinės srovės staiga traukia plaukiką nuo kranto į gilesnį vandenį.
Šoninės srovės neša lygiagrečiai krantui, todėl žmogus nepastebimai nutolsta nuo saugios zonos. Tokios srovės pavojingos net ir patyrusiems plaukikams – jos gali išvarginti ir sukelti paniką.
Saugokite save ir artimuosius – maudytis šiuo metu griežtai draudžiama!“, – primena „Klaipėdos paplūdimiai“ atstovai.
Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenimis, vandens temperatūra Baltijos jūroje – 20–21 laipsnis šilumos.
Primename, kad šeštadienį, rugpjūčio 16 d., į Lietuvą atslinks lietūs, kuriuos gali lydėti ir perkūnija, o jau sekmadienį orai atvės, sako Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos (LHMT) sinoptikas Paulius Starkus. Išsamią naujausią orų prognozę rasite čia.
