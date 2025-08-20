Chaosas turistų pamiltoje Ispanijoje: dalį siaubia liepsnos, kitur skandina liūtys

Nuo rugpjūčio 12-osios dėl siautėjančių liepsnų teko evakuotis daugiau nei 31 tūkst. žmonių, nuniokotas daugiau nei 348 tūkst. hektarų plotas, o ypač didžiulę žalą jie padarė per pastarąsias 10 dienų.
Žvelgiant vien į miškų gaisrų paveiktą plotą, 2025 m. jau dabar atrodo esą blogiausi gaisrų metai Ispanijoje per pastaruosius tris dešimtmečius, skelbia „El Pais“.
Ir nors atrodė, kad bent dalis Ispanijos pagaliau sulauks vėsesnių orų, pirmosios permainų dienos jau pridarė bėdų.
Vieną ilgiausių karščio bangų išgyvenusi Katalonija jau antradienį sulaukė ženklių permainų. Prapliupo liūtys, iškrito kruša, o gausūs krituliai užtvindė gatves ir pastatus.
Gyventojų paviešintuose vaizduose matyti pro užtvindytas gatves važiuojantys automobiliai, krušos nubalinti kiemai, pro lubas sporto klube tvinstantis vanduo.
Sinoptikai taip pat žada, kad lietus artimiausiomis dienomis skandins ir kitus Ispanijos regionus.
Intensyvių liūčių ir audrų tikimasi Kantabrijoje, čia gyventojai įspėjami dėl galimų trumpų potvynių.
Šalies šiaurės rytuose situacija taip pat nebus geresnė. Modeliai rodo didelę vietinių stiprių liūčių ir audrų tikimybę. Jos bus lydimos krušos, ypač Pirėnuose, šiaurės rytų viduryje ir Katalonijos pakrantėse.
Trečiadienio vakarą debesys plis didžiojoje šiaurinės pusiasalio dalies ir Balearų salose. Kalnuose ir aplinkinėse vietovėse tikimasi audrų, kurios vietomis gali būti stiprios, ypač Valensijos regione.
Turistų rojumi laikoma Maljorka bus viena iš labiausiai nukentėjusių vietų – čia per valandą gali iškristi iki 50 litrų vandens vienam kvadratiniam metrui.
Iš viso penkioms autonominėms bendruomenės dėl šių sąlygų trečiadienį paskelbti meteorologiniai perspėjimai: Katalonijos, Valensijos, Balearų salų, Navaros ir Baskijos. Nors ne visos provincijos ar regionai bus perspėjami, perspėjimų zonose yra didžiausias lietaus ir krušos pavojus, skelbia „Catalunya Diari“.
Visgi kitoje šalies dalyje tebesiautėja liepsnos, nors ir ten temperatūra jau žemesnė. Ekstremadūros, Galisijos, Kastilijos ir Leono regionuose sustabdytas geležinkelių eismas, uždaryta dalis kelių, liepsnas gesina tūkstančiai ugniagesių.
