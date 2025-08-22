Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
GamtaŽemė

Čilės Antarktikos regione įvyko 7,5 balo žemės drebėjimas

2025 m. rugpjūčio 22 d. 13:11
Ketvirtadienį Čilės Antarktikos regioną ir pietuose esantį Dreiko sąsiaurį sudrebino 7,5 balo žemės drebėjimas, pranešė JAV geologinių tyrimų tarnyba.
Daugiau nuotraukų (1)
Dėl žemės drebėjimo, įvykusio penktadienį 22.16 val. (2.16 val. Grinvičo laiku) 10,8 kilometrų gylyje, cunamio pavojus nekilo, teigiamo tarnybos pranešime.
Dreiko sąsiauris yra audringas, apie 800 kilometrų pločio sąsiauris tarp Pietų Amerikos ir Antarktidos, jungiantis Atlanto ir Ramųjį vandenynus.
Nacionalinis cunamių perspėjimo centras patvirtino, kad cunamio nelaukiama.
Čilės nacionalinė reagavimo į nelaimes tarnyba („Senapred“) žemės drebėjimą apibūdino kaip „vidutinio stiprumo“ ir nurodė, kad Antarktidos teritorijoje paskelbtas „pavojus dėl atsargumo“.
Vienas šaltinis iš Čilės vidaus reikalų ministerijos teigė, kad „Magalanų regionui – piečiausiai apgyvendintai Pietų Amerikos žemyno teritorijai – pavojaus nėra“.
Pasak „Senapred“, atsargumo būklė reiškia, kad šaliai priklausančioje Antarktidos teritorijoje „būtina palikti paplūdimių zonas“ ir „uolėtas pakrantes“.
Čilėžemės drebėjimas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.