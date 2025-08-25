Vietname – dešimčių tūkstančių evakuacija: ruošiamasi galingam stichijos smūgiui

Šis, jau penktas šiemet Vietnamą užklumpantis taifūnas šiuo metu yra jūroje, kur drumsčia Tonkino įlankos vandenis, keldamas iki 9,5 metro bangas.
Valdžios institucijos pranešė, kad penkiose pakrantės provincijose numatoma evakuoti daugiau nei 325 500 gyventojų, kurie bus perkelti į laikinais prieglobsčiais paverstus mokyklų ir visuomeninės paskirties pastatus.
Naktį buvo užlietas pakrantėje esantis Vinho miestas, kurio gatvės ryte buvo ištuštėjusios, dauguma parduotuvių ir restoranų nedirbo, o gyventojai ir įmonių savininkai prie savo valdų durų krovė smėlio maišus.
Iki aušros mobilizavus 16 000 kariškių iš regiono buvo evakuota beveik 30 000 žmonių.
Buvo uždaryti du vietinius skrydžius aptarnaujantys oro uostai, o visi taifūno kelyje esantys žvejybos laivai buvo paraginti grįžti į uostą.
Prognozuojama, kad taifūnas pasieks sausumą apie 13.00 val. (6.00 val. Grinvičo laiku), o jo vėjo greitis sieks 157 km per valandą, pranešė Vietnamo nacionalinis hidrometeorologinių prognozių centras.
„Tokios didelės nėra buvę“
Mokslininkai teigia, kad žmogaus sukelta klimato kaita lemia intensyvesnius ir mažiau nuspėjamus orus, dėl kurių gali padidėti pražūtingų potvynių ir audrų tikimybė, ypač tropiniuose kraštuose.
Pasak vieno iš evakuotųjų regiono gyventojų, paprastai šiuose kraštuose kyla audrų ir potvynių, bet tokios didelės nėra buvę.
Manoma, kad taifūnui pasiekus sausumą jo galia smarkiai sumažės.
Jungtinis perspėjimo apie taifūnus centras pranešė, kad sąlygos rodo, jog, „audros sistemai artėjant prie Tonkino įlankos žemyninio šelfo, kur vandenyno šiluma yra mažesnė, sąlygos rodo silpnėjimo tendenciją“.
Sekmadienį Vietname buvo atšaukta keliolika vidaus skrydžių, o taifūnui slenkant į pietus Kinijos atogrąžų kurorte Hainane evakuota apie 20 000 gyventojų.
Pagrindiniame salos Sanijos mieste buvo uždarytos turistų lankytinos vietos ir sustabdyta įmonių veikla.
Vietnamo Žemės ūkio ministerijos duomenimis, per pirmuosius septynis 2025 m. mėnesius šalyje dėl stichinių nelaimių žuvo arba dingo be žinios daugiau nei 100 žmonių.
Apskaičiuota, kad patirti ekonominiai nuostoliai viršija 21 milijoną JAV dolerių.
Praėjusį rugsėjį šiaurinėje Vietnamo dalyje praūžęs ir šimtus gyvybių nusinešęs taifūnas „Yagi“ padarė šaliai 3,3 mlrd. dolerių ekonominių nuostolių.
