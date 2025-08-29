Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
GamtaŽemė

Lampėdžių karjeras iš viršaus vis labiau primena pelkę: „Gal jau geriau daugiabučio vonioj pagulėti“

2025 m. rugpjūčio 29 d. 12:49
Kauniečiai, pastaruoju metu užsukę į Lampėdžių karjerą, galėjo nusivilti – pagrindiniame miesto pliaže tiesiog akyse skleidžiasi šėlstančios žolės, apimančios vis didesnę vandens telkinio teritoriją.
Daugiau nuotraukų (1)
Šiuo vaizdu ir trumpu komentaru socialiniuose tinkluose pasidalino portalo „Kas vyksta Kaune“ redaktorius Vaidas Pilkauskas.
Kaip informavo į Kauno savivaldybę užklausą pateikusi miesto tarybos narė Vaida Pranarauskaitė, savivaldybė žada problemą spręsti.
„Statybos valdymo skyrius ir mūsų skyrius ieško sprendimo, kaip valyti Lampėdžių karjero dugną. Konsultuojamės su Aplinkos ministerijos, Žemės ūkio ministerijos Žuvininkystės departamento bei Gamtos tyrimų centro specialistais.
Jie siūlo žolių šienavimą arba rovimą“, – komentavo Kauno savivaldybės Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja Radeta Savickienė.
Kol kas galutinio sprendimo dar nėra, tačiau savivaldybė žada, kad jis bus racionalus.
Keista, jog į Lampėdžių infrastruktūrą investuojami milijonai, bet iš viršaus vaizdas primena didelį dumblyną.
„Gal jau geriau miške po pušim pasėdėti arba daugiabučio vonioj pagulėti, nei lysti į tokį pliažą“, – dalinasi autorius.
LampėdžiaiKaunasPaplūdimys
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.