Lampėdžių karjeras iš viršaus vis labiau primena pelkę: „Gal jau geriau daugiabučio vonioj pagulėti“

Šiuo vaizdu ir trumpu komentaru socialiniuose tinkluose pasidalino portalo „Kas vyksta Kaune“ redaktorius Vaidas Pilkauskas.
Kaip informavo į Kauno savivaldybę užklausą pateikusi miesto tarybos narė Vaida Pranarauskaitė, savivaldybė žada problemą spręsti.
„Statybos valdymo skyrius ir mūsų skyrius ieško sprendimo, kaip valyti Lampėdžių karjero dugną. Konsultuojamės su Aplinkos ministerijos, Žemės ūkio ministerijos Žuvininkystės departamento bei Gamtos tyrimų centro specialistais.
Jie siūlo žolių šienavimą arba rovimą“, – komentavo Kauno savivaldybės Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja Radeta Savickienė.
Kol kas galutinio sprendimo dar nėra, tačiau savivaldybė žada, kad jis bus racionalus.
Keista, jog į Lampėdžių infrastruktūrą investuojami milijonai, bet iš viršaus vaizdas primena didelį dumblyną.
„Gal jau geriau miške po pušim pasėdėti arba daugiabučio vonioj pagulėti, nei lysti į tokį pliažą“, – dalinasi autorius.
LampėdžiaiKaunasPaplūdimys
