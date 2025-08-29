Uragano „likučiai“ smogė Italijai: talžė didžiulė kruša, ledėkai apgadino automobilius ir namus

Baveno mieste dėl nuošliaužos buvo evakuoti 25 žmonės. „Nuošliauža slydo nuo privataus namo kiemo į apačioje esantį daugiabutį. Atsižvelgdamas į šiąnakt prognozuojamą lietų, Priešgaisrinės apsaugos departamentas, kaip atsargumo priemonę, liepė žmonėms palikti savo butus“, – ketvirtadienį skelbė meras Alessandro Monti.
Be to, regione įvyko 1900 elektros energijos tiekimo sutrikimų, o didžiausias jų skaičius buvo Verčelio ir Verbano-Kuzijo-Osolos vietovėse. A.Cirio paragino gyventojus būti atsargius ir vengti kelionių, nebent tai būtų absoliučiai būtina, ypač kalnuotose vietovėse.
Iš viso Verbanijos ugniagesių brigada atliko apie 40 gelbėjimo operacijų. Tarp jų buvo dviejų žygeivių išgelbėjimas Vigezzo slėnyje, maždaug 2000 metrų aukštyje, skelbia italien.news.
Aleksandrijos regioną taip pat užklupo smarkios liūtys. Buvo užfiksuoti potvyniai, purvo nuošliaužos ir vietiniai mažų upelių išsiliejimai. Tarp labiausiai nukentėjusių vietovių yra Strevi, Pontencurone ir Viguzzolo savivaldybės.
Voltagio savivaldybėje, 160-ajame provincijos kelyje, taip pat užfiksuota nuošliauža. Per 12 kritulių valandų Akvi Termės mieste užfiksuotas didžiausias kritulių kiekis – 104,7 mm, iš kurių 80/100 mm iškrito maždaug per valandą.
Vėlyvą popietę Veneto regioną taip pat užklupo nepalankių orų banga, sukeldama daug problemų ir pridarydama darbo ugniagesiams.
Kaip pranešė „Nordest24“, čia siautė smarkūs vėjo gūsiai ir iškrito nemenko dydžio krušos ledėkai. Kai kurių skersmuo siekė 6 centimetrus, o stichija apgadino stogus, automobilius, nutalžė pasėlius.
Civilinės saugos departamentas įspėjimą dėl nepalankių orų išplatino ir penktadieniui, rugpjūčio 29 d. Lietus ir perkūnija numatomi ne viename regione.
Turistų pamiltoje Florencijoje taip pat uždaryti parkai ir sodai, o daugelyje Toskanos miestų sustabdytas kai kurių lauko sporto įrenginių ir turgaviečių veikimas.
Tokių pačių atsargumo priemonių bus imtasi ir Neapolyje, kur taip pat bus draudžiama lankytis miesto viešuosiuose paplūdimiuose.