Smarkūs potvyniai Pakistane pražudė daugiau kaip 30 žmonių

2025 m. rugpjūčio 31 d. 20:53
Rytų Pakistane per smarkius potvynius žuvusių žmonių skaičius perkopė 30. Iki sekmadienio Pandžabe, daugiausiai gyventojų turinčioje šalies provincijoje, registruotos 32 žuvusios aukos, sakė provincijos vyriausybės atstovė Marriyum Aurangzeb. Potvynių katastrofa, ano jos, jau paveikė daugiau kaip 2 mln. žmonių.
Apie 750 000 gyventojų, atstovės teigimu, buvo evakuoti į saugias vietas, 115 000 jų išgelbėti laiveliais. Provincijos vyriausybės duomenimis, tai didžiausia žmonių gelbėjimo akcija Pandžabo istorijoje.
Daug žmonių dabar apgyvendinti laikinose pastogėse. Čunge Lahorės pakraštyje buvo pastatytos palapinės nuo potvynių nukentėjusiems žmonėms, daugiau kaip 2 000 žmonių, įskaitant daug nėščių moterų, apgyvendinti mokykloje.
„Norėjau galvoti apie vaiką, kuris gims, tačiau dabar mano pačios ateitis nėra saugi“, – agentūrai AFP sakė 19-metė Shumaila Riaz, kuri laukiasi pirmojo savo vaiko.
Per smarkias musonines liūtis šią savaitę Pandžabe iš krantų išsiliejo trys didelės upės. Provincijoje, kurioje gyvena beveik pusė iš 255 mln. Pakistano gyventojų, pirmiausiai užtvindyti žemės ūkio plotai netoli pakrančių. Tačiau po smarkaus lietaus po vandeniu atsidūrė ir kaimai bei miestai, įskaitant kelis antrojo pagal dydį šalies miesto Lahorės rajonus.
Per musoninių liūčių laikotarpį Pakistane reguliariai smarkiai lyja ir kyla potvyniai. 2022 m. buvo užlieta trečdalis šalies, žuvo 1 700 žmonių.
