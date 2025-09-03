Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Havajuose išsiveržė Kilauea ugnikalnis

2025 m. rugsėjo 3 d. 13:00
Kilauea ugnikalnis Havajuose vėl spaudosi lava. JAV geologijos tarnybos (USGS) duomenimis, išsiveržimas prasidėjo trečiadienio rytą (vietos laiku). Lavos fontanai kilo į 100 metrų aukštį.
Platformoje „X“ paskelbtas erupcijos vaizdo įrašas, kuriame matyti, kaip lavos fontanų pakraštyje sukasi viesulas.
Šis reiškinys kartais pasitaiko išsiveržimų metu ir susiformuoja susidūrus karštam ir šaltam orui.
Anot duomenų, tai 32-asis erupcijos epizodas nuo tada, kai Kilauea praėjusį gruodį vėl pradėjo veržtis.
Nuo tada fiksuojamas maždaug vienas epizodas per savaitę. Išsiveržimai trunka nuo kelių valandų iki daugiau kaip savaitės.
1 247 m aukščio Kilauea yra vienas aktyviausių pasaulio vulkanų.
