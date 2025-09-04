Afganistaną supurtęs drebėjimas – vienas mirtingiausių šalies istorijoje

Remiantis Talibano vyriausybės skaičiavimais, didžioji dauguma žmonių, žuvusių per šį 6 balų stiprumo žemės drebėjimą, vėlai sekmadienį sukrėtusį su Pakistanu besiribojantį kalnuotą regioną, gyvybių neteko Kunaro provincijoje, kur žuvo 2 205 asmenys, o dar 3 640 buvo sužeista.
Dar 12 žmonių žuvo, o keli šimtai buvo sužaloti kaimyninėse Nangarharo ir Lagmano provincijose.
Buvo tikimasi, kad aukų skaičius augs, nes savanoriai ir gelbėtojai vis dar traukė kūnus iš griuvėsių. „Per paieškos ir gelbėjimo operacijas iš sunaikintų namų buvo ištraukta šimtai kūnų“, – ketvirtadienį tinkle „X“ parašė vyriausybės atstovo pavaduotojas Hamdullah Fitratas, paskelbdamas naujus duomenis. Jis pridūrė, kad „gelbėjimo darbai vis dar tęsiasi“.
Kadangi prieiga prie labiausiai paveiktų kalnuotos Kunaro provincijos vietovių yra ribota, gelbėjimo ir pagalbos teikimo operacijos buvo atidėtos. Per pakartotinius požeminius smūgius nuriedėję akmenys užvertė jau ir taip pavojingus kelius, esančius ant uolų šlaitų.
Be to, reaguoti trukdė ir prasta šios skurdžios šalies infrastruktūra. Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) perspėjo, kad vietos sveikatos priežiūros tarnybos „patiria didžiulį krūvį“, trūksta reikmenų, vaistų ir darbuotojų. Ši agentūra paragino suteikti 4 mln. JAV dolerių (3,4 mln. eurų), kad būtų galima imtis gyvybes gelbstinčių intervencinių priemonių ir išplėsti mobiliąsias sveikatos priežiūros paslaugas bei atsargų paskirstymą.
Šių metų sausio mėnesį nutrūkusi JAV užsienio parama šiai šaliai paspartino ypatingųjų atsargų ir logistinių išteklių eikvojimą. Nevyriausybinės organizacijos ir Jungtinės Tautos (JT) įspėjo, kad žemės drebėjimas sukuria krizę krizėje, o pinigų stokojantis Afganistanas jau ir taip grumiasi su persipinančiomis humanitarinėmis katastrofomis.
JT pabėgėlių agentūros vadovas Filippo Grandis pareiškė, kad žemės drebėjimas Afganistano rytuose „paveikė daugiau nei 500 000 žmonių“.
Šalis grumiasi su endeminiu skurdu, didele sausra ir milijonų afganistaniečių, kuriuos po Talibano įsigalėjimo 2021 m. privertė grįžti kaimynai Pakistanas ir Iranas, antplūdžiu. Nors Afganistanas išgyvena naujausią nelaimę, Pakistanas pradėjo naują afganistaniečių išsiuntimo kampaniją – antradienį Torkamo sienos perėjimo punktą žemės drebėjimo paveiktoje Nangarharo provincijoje kirto daugiau nei 6 300 žmonių.
AfganistanasTalibanasžemės drebėjimas
