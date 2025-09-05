Turistų rojuje – slogios nuotaikos: lietuvių mylima sala ruošiasi katastrofai

Nuo rugsėjo 22 iki 26 dienos gyventojai ir salos svečiai taps unikalios patirties liudininkais – bus imituojamas Teidės ugnikalnio išsiveržimas. Rugsėjo 26-osios rytą 9 val. visi Tenerifės telefonai gaus pavojaus signalą. Dalis žmonių privalės evakuotis, kai kuriems teks palikti namus ar net ištisas gyvenvietes, pavyzdžiui, Garachico miestelio Muelle Viejo rajoną.
Pratybose dalyvaus apie 1000 žmonių – mokslininkai, kariuomenės ekstremaliųjų situacijų padaliniai, Raudonasis Kryžius bei vietos institucijos.
Nors pastarosiomis savaitėmis prie Teidės užfiksuoti virpesiai, ekspertai ramina – magmos judėjimo požymių nėra.
„Tai įprasti hidroterminiai procesai“, – teigė Involcan instituto vadovas Lucca D’Auria.
Vis dėlto jo skaičiavimai kelia klausimų: per artimiausius 50 metų Tenerifėje išsiveržimo tikimybė siekia beveik 40 proc., o La Palmoje – net beveik 50 proc.
„Žmonės dažnai nuvertina riziką. Turime nepamiršti – gyvename vulkaninėse salose“, – perspėja ekspertas.
Tenerifės valdžios vadovė Rosa Dávila tikina, kad pratybos suplanuotos seniai ir nėra tiesioginė reakcija į žemės drebėjimus.
„Tai drąsus sprendimas, kuris ragina išlikti ramiems, nes rizika niekur nedings“, – sako ji.
Pratybos bus vykdomos pagal ES civilinės saugos projektą MODEX – pirmą kartą tokio masto bandymas organizuojamas Ispanijoje. Panašių mokymų yra buvę tik Havajuose bei Italijoje – Strombolio ir Sicilijos salose.
Kanarų salos pastaraisiais metais patiria daugybę išbandymų: gaisrus, potvynius, staigias sniego audras. Pernai Tenerifę nusiaubė didžiausias gaisras per 40 metų – evakuoti daugiau nei 12 tūkst. žmonių, o šių metų kovą Teidės nacionalinis parkas stebino sniegu užklotu kalnu.
TenerifėVulkanasugnikalnis
