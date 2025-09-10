Dėl liepsnojančių dujų – įspėjimas vilniečiams

Įvykio vietoje dirba gausios ugniagesių pajėgos, o Vilniaus miesto savivaldybė priemonių imtis ragina ir pačius gyventojus.
„Dėl gaisro kilusio dujų pildymo stotyje Baltosios Vokės g., Vilniuje galima oro tarša. Šiuo metu gaisras gesinamas.
Svarbu! Gaisro dūmai gali būti pavojingi sveikatai.
Jei esate lauke ir matote dūmus, užuodžiate specifinį kvapą, pasitraukite, kad vėjas neneštų dūmų į Jus;
Arčiau gaisro gyvenantiems gyventojams patariama neiti į lauką, likus namuose – neatidarinėti orlaidžių, langų ir durų. Jei namuose yra mechaninės vėdinimo sistemos, rekuperacija ar kondicionierius, rekomenduojame sistemas išjungti.
Pasijutus prastai, rekomenduojama nedelsiant kreiptis į medikus.
Važiuojant pro gaisro vietą, rekomenduojama sandariai uždaryti automobilių langus. Primename – teršalų ūmaus poveikio simptomai: akių, nosies ir gerklės dirginimas, dusulys, kosulys, susilpnėjusi plaučių funkcija (ypač sergantiems lėtine obstrukcine plaučių liga), padidėjęs kvėpavimo takų imlumas kvėpavimo takų infekcijoms (ypač vaikų), paūmėjusios kvėpavimo takų alerginės uždegiminės reakcijos.
Taip pat dėl gaisro šiuo metu uždarytas eismas Kirtimų g. bei Eišiškių pl.“, – skelbė savivaldybė.
Dėl taršos įspėjo ir Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC). Centro teigimu, gaisro dūmai gali būti pavojingi sveikatai. Rekomendacijomis pasidalinta ir mobiliojoje programėlėje „Kovas“.
Primename, kad rugsėjo 10 d. apie 9 val. 47 min. buvo pranešta, kad Baltosios Vokės g. esančioje stotyje dega aštuoni vagonai su dujomis. Pasak pranešimo, iš vagonų veržiasi dujos.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente Lrytas sužinojo, kad gavus šį pranešimą, į įvykio vietą iš karto išsiųsti 7 gaisriniai automobiliai. Pakeliui į gaisro vietą gelbėtojai pranešė matantys kylančius dūmus.
Pasak ugniagesių, įvykio vietoje nugriaudėjo sprogimas, nukentėjo mažiausiai vienas žmogus. Apie nugriaudėjusį sprogimą tarnybas informavo ir aplinkiniai gyventojai. Bendrasis pagalbos centras praneša, kad sprogimas nukriaudėjo ir gaisras kilo suskystintų dujų pilstymo stotyje.
DujosVokėdujų sprogimas
