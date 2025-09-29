Audros, šimtatūkstantinės lankytojų minios ir klimato kaita – kaip išsaugoti Olandų Kepurę?

Kad Olandų Kepurė kuo ilgiau išliktų stabili, kasmet čia vykdomi įvairūs gamtotvarkos darbai: erozijos židiniai užklojami šakomis, labiausiai ištryptos vietos padengiamos žvyro-molio mišinio danga, remontuojami čia esami mediniai takai ir apžvalgos platforma. Tokios priemonės padeda sustabdyti pažeidimus, tačiau dėl lankytojų gausos jų kasmet reikia imtis iš naujo.
Šiais metais prie Olandų Kepurės tvarkymo jungiasi ir verslo bendruomenė. Jau penktus metus pirmąjį spalio šeštadienį SBA grupė kartu su Pajūrio regioniniu parku rengia didžiausią kopų tvirtinimo iniciatyvą „Kopoms reikia tavęs!“, kuri šiais metais atsigręžia į vieną problematiškiausių Lietuvos pajūrio vietų – Olandų Kepurės skardį.
„Kasmet rudenį įgyvendinami Olandų Kepurės skardžio tvarkymo darbai padeda išsaugoti natūralų reljefą, užtikrina lankytojų saugumą ir leidžia nemažinti jų srautų. Jei skardis nebūtų tvarkomas, atsirastų smėlingos išgraužos – neužgyjančios gamtos „žaizdos“, kurios keltų pavojų tiek ekosistemai, tiek žmonėms. Šis šalyje lankomiausias gamtos paveldo objektas yra visos Lietuvos pažiba, tad džiugu kad prie jo priežiūros aktyviai prisideda ir gausios savanorių pajėgos“, – pasakoja Mažosios Lietuvos saugomų teritorijų direkcijos direktorius Darius Nicius.
Spalio 4 d. organizuojamos iniciatyvos metu planuojama tvirtinti viršutinės Olandų Kepurės atbrailos erozinius židinius molio ir žvyro mišiniu bei atkurti juodžemio dangą aplink medžius. Tokie darbai ne tik stabilizuoja šlaitą, bet ir sustiprina medžių šaknų sistemą, saugančią miško dangą nuo tolimesnės erozijos bei tuo pačiu gerina Olandų Kepurės skardžio lankymo sąlygas, mažina žmonių daromą neigiamą poveikį gamtinei aplinkai.
„Per ketverius SBA savanorystės bangos metus kartu su Pajūrio regioniniu parku subūrėme jau daugiau nei 1000 savanorių, o vien pernai prie iniciatyvos prisijungė virš 500 žmonių. Per šį laiką sutvirtinome apie 10 kilometrų kopų, o šiais metais raitosimės rankoves ir prisidėsime prie Olandų Kepurės tvirtinimo, kad vietos gyvybingumu bei dovanojamais unikaliais vaizdais galėtume mėgautis ir ateityje“, – sako SBA savanorystės iniciatyvų koordinatorė Gabija Rakauskaitė.
Planuojama, kad šiemet savanorių pagalba bus sutvirtinta apie 500 m2 eroduojančios skardžio terasos ploto, tam panaudojant iki 100 tonų žvyro-molio mišinio ir juodžemio, taip pat eroziniuose židiniuose planuojama įrengti virš 200 m2 šakų klojinių.
Į tradicija tapusią iniciatyvą kviečiami ne tik SBA įmonių savanoriai, bet ir visa pajūrio bendruomenė – mokyklos, universitetai, gyventoja ir pajūrio kaimynai.
Savanorystės bangos organizatoriai kviečia dalyvius po talkos susiburti prie Pajūrio regioninio parko lankytojų centro, kur savanoriai bus vaišinami arbata, užkandžiais ir lauks muzikinė programa. Savo muzika su susirinkusiaisiais dalinsis atlikėjai Karolis Rupkus ir Domas Ročka.
