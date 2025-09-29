Lietuvių turistų mylimas šalis siaubia audros: miestuose – chaosas

Katalonijos ir Valensijos regionus užklupusi audra „Gabrielle“ priminė skaudžią 2024-ųjų spalio tragediją, kai potvyniai nusinešė 229 gyvybes. Pirmadienį Tarnagonos provincijoje paskelbtas aukščiausias parengties lygis, tačiau valdžia ramino, kad „blogiausia jau praėjo“.
Vis dėlto Valensijoje situacija išliko kritinė – meteorologai prognozavo iki 300 litrų kritulių vienam kvadratiniam metrui.
Dėl smarkių liūčių uždarytos kelių atkarpos, sutrikęs traukinių eismas, atšauktos pamokos, mugės ir vieši renginiai.
Sekmadienį stiprios audros nusiaubė ir Zakinto bei Kefalonijos salas Graikijoje. Nacionalinio Atėnų observatorijos duomenimis, Zakinte iki 19 val. iškrito beveik 114 mm lietaus.
Oro uostai tapo chaoso židiniu – dešimtys skrydžių buvo atšaukti ar atidėti, šimtai turistų įstrigo salose, laukdami informacijos. Kefalonijoje net keturi lėktuvai negalėjo nusileisti dėl prastų oro sąlygų.
Audra paveikė ir kelių tinklą – uždarytas kelias tarp Zakinto ir Alykes, o Lithakijos vietovėje kelius užnešė akmenys, žvyras ir vanduo.
Civilinės saugos tarnybos ir policija buvo priverstos nukreipti eismą bei perspėti vairuotojus apie pavojingas sąlygas.
Šie gamtos išbandymai dar kartą atskleidė pietų Europos pažeidžiamumą klimato ekstremalumams. Tiek Ispanijoje, tiek Graikijoje gyventojai ir turistai buvo priversti susidurti su staigiais ir pavojingais orų pokyčiais.
Vietos valdžia tvirtina, kad deda pastangas stiprinti infrastruktūrą bei užtikrinti didesnį pasirengimą ateities stichijoms, tačiau žmonių nepasitenkinimas ir nepasitikėjimas institucijomis išlieka didelis.