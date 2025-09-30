USGS: prie centrinės Filipinų dalies krantų užfiksuotas 6,9 balo žemės drebėjimas

Apie nukentėjusiuosius ar turtui padarytą žalą kol kas nepranešama.
Vietos seismologijos tarnyba perspėjo apie galimą „nedidelį jūros lygio svyravimą“ ir paragino centrinių Leitės, Cebu ir Bilirano salų gyventojus „neiti į paplūdimį ir nesiartinti prie pakrantės“.
Pasak Filipinų vulkanologijos ir seismologijos instituto, žemės drebėjimo epicentras buvo jūroje prie šiaurinio Cebu salos galo ir netoli Bogo miesto, kuriame gyvena daugiau kaip 90 tūkst. žmonių. Institutas pridūrė, kad laukiama ir žalos, ir požeminių smūgių.
USGS pirma pranešė, kad žemės drebėjimo stiprumas siekė 7,0 balus, bet vėliau šį įvertį sumažino.
Ramiojo vandenyno cunamių perspėjimo centras teigė, kad „cunamių pavojaus dėl šio žemės drebėjimo nėra“ ir „jokių veiksmų imtis nereikia“.
Vadinamajame Ramiojo vandenyno ugnies žiede – intensyvaus seisminio aktyvumo juostoje, besidriekiančioje nuo Japonijos per Pietryčių Aziją ir Ramiojo vandenyno baseiną – esančiuose Filipinuose žemės drebėjimai vyksta beveik kasdien.
Dauguma jų yra per silpni, kad žmonės juos pajustų, tačiau kartais pasitaiko ir stiprių bei viską griaunančių, o technologijų, kurios leistų nuspėti, kada ir kur jie gali smogti, nėra.
