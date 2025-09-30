USGS: prie centrinės Filipinų dalies krantų užfiksuotas 6,9 balo žemės drebėjimas

Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Eurolyga 2025
2025-09-30
19:00
BC Dubai
BC Dubai
89
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
76
Rungtynių statistika
2025-09-30
19:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
103
„Barcelona“
„Barcelona“
87
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
57
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
59
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
41
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
45
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
43
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
39
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
33
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
40
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
9
Madrido „Real“
Madrido „Real“
17
Rungtynių statistika
2025-10-01
20:30
„Monaco“
„Monaco“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-10-01
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2025-10-01
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
„Valencia“
„Valencia“
2025-10-02
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
2025-10-02
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-10-02
21:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-10-03
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2025-10-03
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-10-03
20:30
„Monaco“
„Monaco“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-03
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-10-03
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-10-03
21:30
„Valencia“
„Valencia“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-03
22:30
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
GamtaŽemė

USGS: prie centrinės Filipinų dalies krantų užfiksuotas 6,9 balo žemės drebėjimas

2025 m. rugsėjo 30 d. 21:09
JAV geologijos tarnyba (USGS) pranešė, kad antradienį vakarą prie centrinės Filipinų dalies krantų įvyko 6,9 balo žemės drebėjimas.
Daugiau nuotraukų (1)
Apie nukentėjusiuosius ar turtui padarytą žalą kol kas nepranešama.
Vietos seismologijos tarnyba perspėjo apie galimą „nedidelį jūros lygio svyravimą“ ir paragino centrinių Leitės, Cebu ir Bilirano salų gyventojus „neiti į paplūdimį ir nesiartinti prie pakrantės“.
Pasak Filipinų vulkanologijos ir seismologijos instituto, žemės drebėjimo epicentras buvo jūroje prie šiaurinio Cebu salos galo ir netoli Bogo miesto, kuriame gyvena daugiau kaip 90 tūkst. žmonių. Institutas pridūrė, kad laukiama ir žalos, ir požeminių smūgių.
USGS pirma pranešė, kad žemės drebėjimo stiprumas siekė 7,0 balus, bet vėliau šį įvertį sumažino.
Ramiojo vandenyno cunamių perspėjimo centras teigė, kad „cunamių pavojaus dėl šio žemės drebėjimo nėra“ ir „jokių veiksmų imtis nereikia“.
Vadinamajame Ramiojo vandenyno ugnies žiede – intensyvaus seisminio aktyvumo juostoje, besidriekiančioje nuo Japonijos per Pietryčių Aziją ir Ramiojo vandenyno baseiną – esančiuose Filipinuose žemės drebėjimai vyksta beveik kasdien.
Dauguma jų yra per silpni, kad žmonės juos pajustų, tačiau kartais pasitaiko ir stiprių bei viską griaunančių, o technologijų, kurios leistų nuspėti, kada ir kur jie gali smogti, nėra.
JAV geologijos tarnyba (USGS)Filipinaižemės drebėjimas
Rodyti daugiau žymių

