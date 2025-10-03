Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Bulgarijoje per smarkių liūčių sukeltus potvynius žuvo trys žmonės

2025 m. spalio 3 d. 20:52
Penktadienį Bulgarijos Juodosios jūros pakrantėje smarkių liūčių sukelti potvyniai kurortiniame mieste pasiglemžė trijų žmonių gyvybes, pranešė valdžios atstovai, purvini srautai nunešė automobilius.
Keliose šalies pietryčių ir šiaurės vakarų savivaldybėse paskelbta nepaprastoji padėtis. Socialiniuose tinkluose paskelbtuose vaizdo įrašuose matyti purvino vandens srautai, nešantys automobilius viena iš pagrindinių Elenitės kurorto prie Juodosios jūros gatvių.
Viename bute viešbučio komplekse rastas vyro kūnas, žuvo ir du gelbėtojai, pranešė pareigūnai.
Potvynis apgadino pastatus ir kelius, kelios transporto priemonės buvo nuneštos į jūrą, žurnalistams sakė vidaus reikalų viceministras Toni Todorovas. Pasak jo, buvo išsiųstas dronas, siekiant patikrinti, ar automobiliuose nėra žmonių.
Aplinkosaugininkai jau daugelį metų perspėja dėl statybų Juodosios jūros pakrantėje, teigdami, kad jos didina žalą per stichines nelaimes.
