Europą talžė galinga audra – miestus siaubė uraganinis vėjas, žuvo trys žmonės

Keliose šalyse teko iškviesti ugniagesius. Belgijos sostinėje Briuselyje ugniagesiai reagavo į apie 90 iškvietimų, daugiausia dėl nuvirtusių medžių ar nulūžusių šakų, sekmadienį pranešė Belgijos naujienų agentūra „Belga“. Ugniagesiai turėjo daug darbo ir kitose šalies dalyse, kur taip pat buvo apgadintas turtas.
Škotijoje ir Norvegijoje sekmadienio rytą kai kurie namų ūkiai neturėjo elektros. Planuojama, kad elektros tiekimas bus palaipsniui atkurtas. Elektros linijas smarkiai apgadino nuvirtę medžiai.
Norvegijos transliuotojo NRK duomenimis, sekmadienio rytą dešimtys tūkstančių namų ūkių pietinėje ir centrinėje Skandinavijos šalies dalyje vis dar buvo be elektros.
Škotijos šiaurinės dalies skirstymo tinklo operatorė „Scottish and Southern Electricity Networks“ (SSEN) pranešė, kad šeštadienį 20.30 val. (19.30 GMT) dėl audros 34 000 klientų liko be elektros.
Pranešime teigiama, kad šimtai tarnybų atstovų valo kelius, kad pasiektų pažeistas tinklo vietas, ir atlieka remonto darbus, kur įmanoma, darbai tęsiami nuo sekmadienio aušros.
Geltonas vėjo perspėjimas galioja rytinėje ir šiaurės rytinėje Škotijos, Orknio ir Šetlando salų teritorijose iki sekmadienio vidurdienio.
Meteorologijos tarnyba pranešė: „Stiprūs vakarų–šiaurės vakarų vėjai, kaip tikimasi, tęsis Šiaurinėse salose ir iki pat pirmosios sekmadienio pusės paveiks šiaurinės ir rytinės Škotijos žemyninės dalies dalis, audrai „Amy“ pamažu slenkant į rytus.“ „Ankstyvomis valandomis, ypač labiau atvirose vietovėse, galimi 96–113 km/val. greičio vėjo gūsiai.“
Meteorologijos tarnyba pranešė, kad šeštadienį vėjo gūsiai šiaurinėje Škotijoje siekė 154,5 kilometro per valandą greitį, o Kaslyje per 24 valandas iškrito 84,6 milimetro lietaus.
Oro ir geležinkelių eismo sutrikimai
Audra taip pat sutrikdė transportą – atšaukti keltai, paveikti skrydžiai, o keliai ir geležinkelio linijos užblokuoti dėl nuvirtusių medžių.
Britanijos spaudos agentūros „Press Association“ duomenimis, Škotijoje keleiviai turėtų toliau būti pasiruošę geležinkelių eismo sutrikimams, nes tęsiasi remonto darbai.
Nyderlanduose šeštadienį paskelbtas audros pavojus dabar atšauktas. Pranešimų apie didelius nuostolius nėra, tačiau dėl nuvirtusių medžių buvo sutrikęs eismas keliuose.
Amsterdamo Schipholio oro uoste, kur šeštadienį buvo atšaukta apie 150 atvykstančių ir išvykstančių skrydžių, padėtis iš esmės normalizavosi.
Tačiau atsargumo sumetimais sekmadienį buvo atšaukta dar 10 skrydžių. Kaip teigė aviakompanijos KLM atstovas, manoma, kad šie atšaukimai nebus panaikinti.
Aukos
Šeštadienį Prancūzijoje per smarkią audrą Amy su stipriais gūsiais žuvo du žmonės. Anksčiau ši audra talžė Airiją ir Didžiąją Britaniją.
Vienas žmogus žuvo Enos regione, Šiaurės Prancūzijoje, kai medžio šaka atsitrenkė į važiuojantį automobilį. Policijos teigimu, žuvo jį vairavęs 25 metų vyras. Keleivis buvo sunkiai sužeistas ir paguldytas į ligoninę Amjene, pranešė prefektūra.
Kitas 48 metų vyras nuskendo maudydamasis audringuose vandenyse Lamanšo sąsiauryje prie Etretato krantų, pranešė vietos priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba.
Du 18 ir 48 metų vyrai šeštadienio rytą, nepaisant prastų oro sąlygų, maudėsi jūroje prie Etretato netoli Havro, vyresnysis vyras nesugebėjo grįžti į krantą. Ugniagesiai teigė, kad audra neleido gelbėjimo komandoms įsikišti, jo kūnas buvo ištrauktas po pietų per atoslūgį.
Šeštadienio popietę kai kur Šiaurės Prancūzijoje buvo paskelbtas oranžinis pavojaus įspėjimas dėl stiprius vėjus atnešusios audros Amy.
„Audra Amy juda per Britų salas, sukeldama stiprius vėjo gūsius departamentuose prie Lamanšo sąsiaurio pakrantės ir šiauriniuose šalies departamentuose“, – pranešė Prancūzijos orų tarnyba „Meteo France“. Prancūzijos šiaurinėje pakrantėje užfiksuotas stipriausias vėjas nuo savaitės pradžios – jis gūsiais siekė 131 km/h greitį ir iki 110 km/h toliau sausumoje.
Dar vienas vyras, 40 metų amžiaus, per audrą žuvo Airijoje.