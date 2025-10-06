„Palapinės būtų sugriuvusios“: Evereste stichijos užklupti keliautojai papasakojo, ką teko išgyventi

Kinijos žiniasklaida skelbia, kad su visais įstrigusiais keliautojais buvo susisiekta, apie 350 jų – išgelbėti, tačiau manoma, kad daugiau nei 200 žmonių tebėra įstrigę turistų ir alpinistų pamėgtuose Everesto rytiniuose šlaituose Tibete bei laukia pagalbos.
Gamtos fotografas Dong Shuchang buvo vienas iš tų, kuris leidosi į kelionę per vadinamąsias Kinijos „Auksinės savaitės“ atostogas.
Jis nekantriai laukė galimybės užfiksuoti Himalajų grožį iš Tibeto šlaitų, kai šeštadienį, vos prasidėjus žygiui, kilo pūga.
„Žaibai ir perkūnijos nesiliovė. Sniegas krito taip smarkiai, kad vos galėjau miegoti“, – pasakojo D.Shuchang.
Jo grupė pasiekė 4600 m aukštį, kai nusprendė grįžti atgal.
„Mūsų striukės ir lietpalčiai nebuvo pritaikyti sniegui. Visi buvome permirkę“, – sakė jis, pridurdamas, kad keli žmonės iš jo 20 asmenų grupės turėjo hipotermijos požymių.
Kita moteris BBC papasakojo, kad jos vyras, kuris buvo įstrigęs sniego audroje, lėtai leidosi nuo kalnų, tačiau storas sniego sluoksnis labai apsunkino grupės pasitraukimą.
„Net gelbėtojams tai nėra lengva, jie turi valyti sniegą, kad galėtų padaryti kelią“, – sakė moteris.
Moteris pasakojo, kad vyras bijojo miegoti palapinėje dėl sniego lavinos pavojaus.
Kitas keliautojas, Eric Wen, „Reuters“ agentūrai pasakojo, kad trys jo grupės nariai nukentėjo nuo hipotermijos, nors buvo tinkamai apsirengę.
Jie beveik nemiegojo, nes teko valyti itin gausiai krentantį sniegą.
„Priešingu atveju mūsų palapinės būtų sugriuvusios“, – sakė keliautojas.
27-erių vyras buvo Himalajuose ne kartą, bet sakė, kad „niekada nėra patyręs tokių oro sąlygų“.
„Visi judėjo lėtai. Kelio danga buvo labai slidi. Aš nuolat griuvau dėl ledo.“
Jo grupė praėjusią naktį praleido viešbučio kambaryje Qudange, kur elektros energiją gavo iš generatoriaus.
Kai jie šįryt išėjo iš viešbučio, pūga pagaliau nurimo.
Chen Geshuang, kuri buvo Dong žygio grupės narė, sakė, kad sekmadienį, kai grupė pradėjo grįžti, sniego dangos storis siekė apie metrą.
„Visi mes esame patyrę žygeiviai, – sakė Chen. Bet ši pūga vis tiek buvo labai sunki. Man labai pasisekė, kad ištrūkau.“
„Šių metų sniegas buvo išskirtinis“, – sakė 29-erių alpinistė.
Kinija švenčia savaitės trukmės nacionalinę šventę, žinomą kaip „Auksinė savaitė“, kuri yra vietinio turizmo sezono pikas.
Spalis paprastai pasižymi giedru dangumi ir maloniomis temperatūromis, todėl tai vienas iš mėgstamiausių mėnesių kelionėms po Everesto kalno regioną.
Daugelis keliautojų pasirinko Karma slėnio pėsčiųjų taką, mažiau žinomą, bet vaizdingą maršrutą iki Everesto papėdės, iš kurio taip pat atsiveria vaizdas į aukščiausią pasaulio viršūnę.
Nors kasmet daugybė žmonių bando įkopti į viršūnę, tai laikoma nepaprastai pavojinga kelione.
Pastaraisiais metais kilo susirūpinimas dėl per didelio žmonių skaičiaus, aplinkosaugos problemų ir keleto mirtimi pasibaigusių kopimo bandymų.
Šiuo metu regione vyrauja ekstremalios oro sąlygos.
Kaimyninė Nepalo šalis nukentėjo nuo liūčių ir potvynių, dėl kurių žuvo mažiausiai 47 žmonės, buvo užblokuoti keliai ir nuplauti tiltai.
Kitoje Kinijos pusėje taifūnas Matmo pasiekė šalies rytinę pakrantę, dėl to apie 150 000 žmonių buvo priversti evakuotis iš savo namų.
