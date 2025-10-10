Griūvančios lubos, krentantys baldai – Filipinus supurtė dar vienas stiprus žemės drebėjimas

Pasak Filipinų vulkanologijos ir seismologijos instituto (PHIVOLCS), antrojo drebėjimo stiprumas siekė 6,9 balo, o jo epicentras taip pat buvo prie Manajaus miesto Rytų Davao provincijoje.
PHIVOLCS perspėjo apie galimą cunamį ir paragino Pietų Surigao, Rytų Davao ir Šiaurės Surigao provincijų pakrančių bendruomenių gyventojus nedelsiant evakuotis į aukštesnes vietas.
Institutas įspėjo, kad pirmosios cunamio bangos kils penktadienio vakarą 21.12 val. (13.12 val. Grinvičo laiku).
„Tai naujas žemės drebėjimas. Tai nėra pakartotinis smūgis“, – sakė PHIVOLCS direktorius Teresito Bacolcol.
Pasak PHIVOLCS, 7,4 balo žemės drebėjimas įvyko 9.43 val. prie Rytų Davao pakrantės, už maždaug tūkstančio kilometrų į pietus nuo Manilos.
Jo metu žmonės bėgo iš pastatų, o valdžios institucijos trumpam paskelbė įspėjimą apie cunamį.
Mačio mieste sugriuvus betoninei sienai žuvo vienas žmogus, radijo stočiai DZMM pranešė Civilinės gynybos biuro regioninis direktorius Ednaras Dayanghirangas.
Iš pradžių PHIVOLCS pranešė apie 7,6 balo žemės drebėjimą, bet vėliau skaičius patikslino ir nurodė, kad jo stiprumas siekė 7,4 balo – tokius pačius skaičius paskelbė ir JAV geologijos tarnyba (USGS).
„Manome, kad bus padaryta žala ir įvyks pakartotinių smūgių“, – sakė PHIVOLCS direktorius T. Bacolcol. Institutas pridūrė, kad galimas „visą griaunantis cunamis“ su „gyvybei pavojingo aukščio bangomis“. Netrukus perspėjimas dėl cunamio buvo atšauktas.
Socialiniuose tinkluose paskelbtuose vaizdo įrašuose buvo matyti griūvančios lubos, krentantys baldai, buitinė technika ir kiti namų apyvokos daiktai, išdaužyti langai, buvo pranešama apie griūvančius namus ir betonines sienas.
Prezidentas Ferdinandas Marcosas jaunesnysis paragino nuo žemės drebėjimo nukentėjusių vietovių gyventojus išlikti ramius ir laikytis vietos valdžios institucijų nurodymų.
„Jau rengiamasi paieškos, gelbėjimo ir pagalbos operacijoms, kurios prasidės iš karto, kai tik bus saugu tai padaryti, – teigiama jo pranešime. – Dirbame ištisą parą, kad pagalba pasiektų visus, kuriems jos reikia.“
Šis žemės drebėjimas įvyko praėjus kiek daugiau nei savaitei po to, kai už maždaug 515 km esančioje centrinėje Cebu provincijoje įvykęs 6,9 balo žemės drebėjimas nusinešė mažiausiai 74 žmonių gyvybes ir sužeidė dar 559 asmenis.
Filipinaižemės drebėjimaspožeminiai smūgiai
