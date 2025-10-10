Nustėro išvydę, kas padaryta lietuvių itin mylimoje vietoje: įspėja – už tai gresia baudos

Pabrėžiama, kad už tokį gamtos niekojimą gresią ne tik administracinės baudos, bet ir gali tekti gerokai plačiau atverti piniginę už gamtai padarytą žalą.
Pajūrio regioninio parko direkcijos atstovai „Vakarų ekspresui“ sakė, kad tokia ekstremalų trasa buvo įrengta netoli Olando Kepurės, šiek tiek piečiau – tarp Karklės ir Kukuliškių.
Teigiama, kad šiemet aptikta net 15 dviračių sporto entuziastų nelegaliai įrengtų medinių rampų.
„Su pilietiškų savanorių pagalba rampos buvo išardytos šių metų pavasarį vykusios talkos metu. Tačiau rugsėjo pabaigoje draustinyje (netoli „Litorinos“ tako esančio šlaito) vėl buvo aptiktos rampos, tik šį kartą jos buvo sukastos sudarkant draustinio miško paklotę“, – skelbia Pajūrio regioninio parko administracija.
Pabrėžiama, kad draustinis – ne ekstremalaus sporto trasa.
„Aktyvus sportas yra sveikintina ir naudinga veikla, visgi ji turi būti vykdoma vadovaujantis įstatymais ir nekenkiant aplinkai.
Mažosios Lietuvos saugomų teritorijų direkcija primena, kad tokia veikla yra nelegali ir už jos vykdymą gresia administracinė teisinė atsakomybė.
Pažeidėjams ne tik skiriama administracinė bauda, jie taip pat privalo atlyginti ir gamtai padarytą žalą.
Pagal Lietuvos Respublikos įstatymus Valstybiniai miškai priklauso valstybei ir juos administruoja Valstybinė miškų urėdija, todėl visi laikini ar pastovūs statiniai miške privalo būti suderinti su atsakingomis institucijomis.
Kalbant apie draustinius, jiems galioja dar griežtesni teisinės apsaugos reikalavimai, nes bet koks statinys, dirvožemio kasimas ar kitą savavališka žmogaus veikla gali pakenkti ne tik draustinio kraštovaizdžiui, bet ir padaryti didelę žalą vietovės biologinei įvairovei“, – rašoma Pajūrio regioninio parko Facebook paskyroje.
Jei jau esate ekstremalių pojūčių mėgėjai, rekomenduojama viską daryti legaliai.
„Labai kviečiame visus dviračių ar kitų sporto šakų entuziastus prieš planuojant bet kokią veiklą saugomose teritorijose ar valstybiniuose miškuose pirmiausia kreiptis į Mažosios Lietuvos saugomų teritorijų direkciją.
Direkcijos specialistai jums suteiks išsamią informaciją dėl leidimų, atsakingų institucijų, teisinio reglamentavimo ir pagal galimybes patars, kur jūsų veikla gali būti vykdoma nekenkiant gamtai ir nepažeidžiant įstatymų“, – rašo Pajūrio regioninio parko direkcijos atstovai.
Olando kepurėtrasadviratininkai
Rodyti daugiau žymių