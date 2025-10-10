Turistų pamiltose Ispanijos vietose – galingi potvyniai: skubiai įspėja, kad situacija gali dar pablogėti

Sinoptikai teigia, kad per 12 valandų gali iškristi iki 180 litrų lietaus vienam kvadratiniam metrui, ypač pietinėje Alikantės pakrantėje ir netoliese esančiose Mursijos vietovėse. Įspėjama, kad gausūs krituliai gali sukelti itin staigius potvynius.
„Padėtis gali greitai pablogėti, todėl žmonės turėtų vengti nebūtinų kelionių“, – teigė AEMET, ragindama vietos gyventojus sekti oficialias naujienas ir būti atsargius potvynių pavojų keliančiose vietovėse.
Audra „Alice“ į šalį jau atnešė permainingus orus ir staigų temperatūros kritimą. Tai lėmė aukšto aukščio šaltasis frontas, žinomas dėl staigių ir intensyvių oro sąlygų. Jau nuo ketvirtadienio ši audra trikdo žmonių gyevnimus Valensijoje, Mursijoje, Taragonoje, Almerijoje ir Balearų salose.
Pranešama, kad smarkiausių liūčių laukiama penktadienį, taip pat smarkiai nukris temperatūra, o stiprūs vėjai gali dar labiau pabloginti oro sąlygas.
AEMET teigia, kad šiauriniuose regionuose, pavyzdžiui, Galisijoje ir Kantabrijos pakrantėje, lis silpnesnis lietus, stipriausi lietūs išliks pietryčių Ispanijoje ir Balearų salose, kur vietomis smarkios liūtys gali sukelti potvynius ir sutrikdyti eismą.
Vietos valdžios institucijos yra pasirengusios, o avarinės tarnybos ruošiasi galimiems kelių uždarymams, elektros tiekimo nutraukimams ir evakuacijoms potvynių pavojaus zonose.
Valdžios institucijos pataria gyventojams ir turistams, esantiems paveiktose vietovėse, likti namuose, jei įmanoma, vengti važiuoti potvynio užtvindytais keliais ir sekti naujienas oficialiais kanalais.
Nors blogiausia audra turėtų praeiti iki šeštadienio, AEMET įspėja, kad kai kuriose rytinėse regionuose geltonos arba oranžinės spalvos pavojaus signalai gali išlikti visą savaitgalį.
Parengta pagal „Euroweeklynews“ inf.