6,0 balo stiprumo žemės drebėjimas pietinėje Filipinų dalyje

JAV Geologijos tarybos teigimu, požeminis smūgis įvyko 59 kilometrų gylyje, maždaug 10 kilometrų nuo Kagvaito miestelio, pietų Surigao provincijoje.
Apie aukas po žemės drebėjimo iš karto nepranešta, naujienų agentūrai AFP sakė Kagvaito ugniagesys Arnelis Besinga.
„Drebėjimas truko neilgai – apie 30 sekundžių, bet buvo labai staigus ir stiprus. Mūsų gaisrinės virtuvėje nuo smūgio nukrito puodai“, – pasakojo A. Besinga.
Gelbėjimo ir priešgaisrinės tarnybos vertina padarytą žalą.
„Šiuo metu negalime pasakyti, kokio masto žala padaryta, nes jau naktis ir tamsu“, – pridūrė A. Besinga.
Kol kas neaišku, ar 6,0 balo žemės drebėjimas Pietų Surigao provincijoje susijęs su 6,7 ir 7,4 balo drebėjimais, prieš dieną įvykusiais prie Manajaus miesto Rytų Davao provincijoje, nusinešusiais mažiausiai aštuonių žmonių gyvybes.
Ši žemės drebėjimų serija įvyko praėjus vos keliomis dienomis po 6,9 balo drebėjimo, kuris Sebu provincijoje centrinėje Filipinų dalyje nusinešė 75 gyvybes ir per kurį sužeista daugiau nei 1 200 žmonių, remiantis vyriausybės duomenimis.
Žemės drebėjimai Filipinuose vyksta beveik kasdien, nes šalis yra Ramiojo vandenyno „Ugnies žiede“ – intensyvaus seisminio aktyvumo lanke, besitęsiančiame nuo Japonijos per Pietryčių Aziją iki Ramiojo vandenyno baseino.
1976 m. 8,0 balo žemės drebėjimas prie pietvakarinės Mindanao salos pakrantės sukėlė cunamį, per kurį žuvo arba be žinios dingo 8 000 žmonių – tai didžiausia Filipinuose įvykusi gamtinė katastrofa.