Smarkios liūtys Meksikoje pražudė 28 žmones

Meksikos civilinės gynybos duomenimis, smarkiai lijo 31 valstijoje iš 32. Iš krantų išsiliejo upės, buvo užlietos ištisos bendruomenės. Be to, kilo nuošliaužos, įgriuvo keliai ir tiltai. Ypač rytinėje Siera Madrėje, kalnų grandinėje Meksikos šiaurės rytuose, nuo išorės pasaulio atkirsta daug mažų kaimelių.
Pasak prezidentės Claudijos Sheinbaum, paveiktuose regionuose pagalbą teikia tūkstančiai karių. Gelbėjimo darbams mobilizuota 40 laivų ir lėktuvų bei šeši sraigtasparniai. Institucijos įsteigė laikinas pastoges.
Šiais metais Meksikoje ypač smarkiai lyja, sostinėje Meksike kilo neįprastai smarkios audros. Oficiali statistika rodo, kad mieste taip audringa pastarąjį kartą buvo 1952 m.
Meksiką kasmet užklumpa smarkūs lietūs, paprastai – nuo gegužės iki lapkričio. Pasak ekspertų, dėl klimato kaitos audrų daugėja, jos intensyvėja.
