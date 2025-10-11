Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Turistų mėgstamose Ispanijos vietose – aukščiausias pavojaus lygis: evakuoja žmones ir įspėja keliautojus

2025 m. spalio 11 d. 17:44
Po smarkių liūčių Mursijos regione Ispanijos pietryčiuose užlieti keliai, evakuota dešimtys gyventojų. Regiono vadovas Fernandas Lopezas Mirasas įspėjo žmones paveiktose teritorijose atsisakyti „nereikalingų kelionių ir būti atsargius“, pranešė TV stotis RTVE. Jo duomenimis, žuvusiųjų nėra.
Mursijos regione ir kaimyninėse teritorijose laikinai buvo paskelbtas aukščiausias – raudonas – perspėjimo lygis.
Piliečiai, be kita ko, perspėjimų sulaukė į savo mobiliuosius telefonus. Vėliau padėtis pagerėjo ir tam tikrose vietovėse galiojo „geltonas pavojaus lygis“.
Smarkių liūčių priežastis yra meteorologinis reiškinys DANA, Viduržemio jūros regione žinomas kaip „Šaltas lašas“, pasireiškęs jau 2024 m. spalio pabaigoje. Tada per potvynių katastrofą žuvo beveik 230 žmonių.
Po pavėluotų perspėjimų prieš metus institucijos dabar yra atsargesnės ir perspėjimus dėl liūčių paskelbia anksčiau.
