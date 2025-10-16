Turistų pamiltoje saloje – chaosas: gatvės virto upėmis, kelius užtvėrė ir nuošliaužos

Ypač smarkiai kliuvo Maskali komunai ir Mesinos uostamiesčiui. Pastarajame vos per valandą iškrito 80 mm kritulių.
Dar ir ketvirtadienio naktį besitęsusios smarkios liūtys sukėlė ir nuošliaužas. Skelbiama, kad apie vidurnaktį kelioms valandoms dėl potvynio ir nuošliaužų buvo uždarytas Sant'Alessio SS114 greitkelis.
Užtvindyta buvo ir geležinkelio požeminė perėja, skelbiama, kad čia vanduo siekė metrą.
Po nedideliu tiltu taip pat buvo įstrigęs automobilis, kurį išgelbėjo Letojanio miestelio ugniagesiai.
Dėl atšiaurių oro sąlygų buvo sutrikdytas ir elektros energijos bei vandens tiekimas. Nuolaužos taip pat užkrito ant SP12 Sant'Alessio Siculo-Scifì kelio.
Taip pat daug kartų gelbėtojų pagalbos reikėjo Fondaco Parrino ir Santa Teresa Riva miestuose, kur purvas ir nuolaužos užplūdo gatves iki pat jūros kranto. Padėtis tebėra kritinė, o technikai ir teisėsaugos pareigūnai vykdo saugumo operacijas.
Geltonasis perspėjimas dėl lietaus, vėjo bei galimos krušos galioja ir ketvirtadienį.