GamtaŽemė

Pakelkite akis į dangų: Lietuvos danguje sužibo Šiaurės pašvaistė

2025 m. spalio 18 d. 23:09
Lrytas.lt
Šeštadienio vakarą Lietuvos danguje sužibo magiškas gamtos reiškinys – Šiaurės pašvaistė. Kadrais suskubo dalintis ir naktinėjantys tautiečiai.
Tiesa, ne kartą priminta, kad plika akimi įžiūrėti galima tik itin galingos Saulės audros sukeltą šviesų šou – kitu atveju spalvos sužimba fotografuojant ir naudojant išlaikymo funkciją.
Be to, daliai Lietuvių trukdo ir dangų vietomis klojantys debesys. Nepaisant to, kerintys vaizdai skrieja iš didžiosios dalies Lietuvos.
Etnoastronomas bei fizikas Jonas Vaiškūnas portalui Lrytas yra sakęs, kad pats reiškinys nėra retas, tačiau Lietuvoje jis pastebimas retokai.
„Pats reiškinys nėra retas. Saulė iššauna įelektrintų dalelių spindulių srautą Žemės kryptimi ir jis atlekia per tris paras. Žemė turi skydą, kurio mes nematome – magnetinį lauką. Jis apsaugo Žemę nuo kosminių dalelių ir nukreipia jas į šalį. Tas dalelių srautas sudrebina magnetinį lauką ir magnetinė aplinka būna nestabili.
Tai vadinama magnetine audra. Galima įsivaizduoti, kad į Žemę lekia nuo Saulės įelektrintos dalelės, atsitrenkia į skydą, kuris saugo Žemę. Kai į jį pataiko dalelės, jis pradeda svyruoti. Tie svyravimai ir vadinami geomagnetine audra“, – portalui Lrytas pasakojo J.Vaiškūnas.
Pasak jo, Lietuvoje galima matyti tik dideles geomagnetines audras, tačiau Šiaurėje esančių šalių gyventojams tokie vaizdiniai įprasti.
Šiaurės pašvaistėgamtos reiškinys

