Prie pat turistų mylimo Paryžiaus – chaosas: žaibo greičiu atskriejęs tornadas griovė viską savo kelyje

2025 m. spalio 21 d. 10:49
Pirmadienį vakare į šiaurę nuo Paryžiaus praūžus tornadui, vienas žmogus žuvo, o dar mažiausiai devyni buvo sunkiai sužeisti.
Val d‘Oise prefektūra antradienį ryte pranešė, kad po ekstremalaus meteorologinio reiškinio Ermonte, šiauriniame Paryžiaus priemiestyje, vienas žmogus žuvo. 
Be to, keturių asmenų būklė kritinė, o dar penkių – sunki.
Vietos orų programėlė „Météo Express“ paskelbė filmuotą medžiagą, kurioje matyti, kaip tornadas nuvertė tris kranus.
„Staigus ir neįprastai intensyvus tornadas smogė keliems Val d‘Oise miesteliams, žuvo vienas žmogus ir dar keli buvo sunkiai sužeisti“, – platformoje „X“ pranešė Prancūzijos vidaus reikalų ministras Laurentas Nuñezas.
Vietos prefektūra pranešė, kad į Ermontą ir netoliese esančius Eaubonne, Andilly, Montmorency ir Franconville miestelius buvo išsiųsta 150 ugniagesių.
Taip pat gelbėtojų ir policijos pareigūnų.
Be to, nuo ankstyvo antradienio ryto be elektros energijos liko 1 700 namų ūkių.
 
 
