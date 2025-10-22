Kamčiatką supurtė virtinė žemės drebėjimų

Tai trečiadienį pranešė Kamčiatkos krašto Nepaprastųjų situacijų ministerija.
Nuo 3,6 iki 4,8 balo pagal Richterio skalę siekę pakartotiniai smūgiai fiksuoti po liepos 30 d. Kamčiatkos rytinę pakrantę supurčiusio 8,8 balo stiprumo žemės drebėjimo. Rusijos mokslininkų teigimu, įvykus stipriausiam po 1952 m. žemės drebėjimui Kamčiatkos pietinė dalis pasislinko iki 2 metrų į pietryčius.
Pasak ministerijos, vienas iš smūgių buvo jaučiamas vietos miestuose.
Seismologai taip pat pranešė apie 5,5 stiprumo požeminį smūgį netoli pietrytinėje pusiasalio pakrantėje esančios krašto sostinės – Kamčiatkos Petropavlovsko.Ten žemės drebėjimai siekė keturis balus pagal vietos intensyvumo skalę. Įspėjimas apie galimą cunamį nebuvo paskelbtas.
JAV geologijos tarnybos duomenimis, per aštuonias valandas teritorijoje į pietus nuo Viliučinsko – pietrytinio Kamčiatkos karinio uostamiesčio – užfiksuoti mažiausiai trys žemės drebėjimai. Stipriausias iš jų siekė 5,1 balo.