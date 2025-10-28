Rekordinės liūtys Vietname užliejo istorinius miestus: gyventojai liko be elektros, gatvėse teko irtis valtimis

Pranešta, kad per parą Hujė iškrito rekordinis kiekis lietaus – daugiau nei 1085 milimetrai.
Išsiliejusi Ta Trač upė nunešė svarbų tiltą ir atkirto tūkstančius namų ūkių nuo gretimų bendruomenių.
Užlietos Hujė, kadaise buvusio imperatorių miesto, gatvės, jo gyventojai galėjo judėti tik valtimis. Jie sakė per daugelį metų neregėję tokio smarkaus lietaus. Mieste dingo elektra, uždarytos mokyklos, kai kurie namai buvo daugiau nei per metrą panirę į vandenį.
Pajūrio miestas Hojanas, garsėjantis spalvingais žibintais ir įtrauktas į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą, buvo iš dalies apsemtas, turistai braidė iki kelių siekiančiu vandeniu.
Valdžia paskelbė perspėjimus dėl staigių potvynių ir nuošliaužų. Vietos žiniasklaida pranešė, kad toliau į pietus, Kvang Ngajaus provincijoje, kelios bendruomenės buvo atskirtos po nuošliaužų.
Vos prieš kelias savaites tropinė audra Šiaurės Vietname pražudė dešimtis žmonių, daugelis žuvo per potvynius ir nuošliaužas ar dėl krintančių nuolaužų. Daugiau nei 100 tūkst. namų buvo visiškai sunaikinti arba apgriauti.
