Konferencija
Lapkričio 26 d.
Dūmų fabrikas
Registracija
GamtaŽemė

Rekordinės liūtys Vietname užliejo istorinius miestus: gyventojai liko be elektros, gatvėse teko irtis valtimis

2025 m. spalio 28 d. 11:15
Smarkios liūtys sukėlė didelius potvynius vidurio Vietname, užtvindė didelius istorinio Hujė miesto plotus ir aplinkines vietoves, pirmadienį pranešė vietos žiniasklaida.
Daugiau nuotraukų (1)
Pranešta, kad per parą Hujė iškrito rekordinis kiekis lietaus – daugiau nei 1085 milimetrai.
Išsiliejusi Ta Trač upė nunešė svarbų tiltą ir atkirto tūkstančius namų ūkių nuo gretimų bendruomenių.
Užlietos Hujė, kadaise buvusio imperatorių miesto, gatvės, jo gyventojai galėjo judėti tik valtimis. Jie sakė per daugelį metų neregėję tokio smarkaus lietaus. Mieste dingo elektra, uždarytos mokyklos, kai kurie namai buvo daugiau nei per metrą panirę į vandenį.
Pajūrio miestas Hojanas, garsėjantis spalvingais žibintais ir įtrauktas į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą, buvo iš dalies apsemtas, turistai braidė iki kelių siekiančiu vandeniu.
Valdžia paskelbė perspėjimus dėl staigių potvynių ir nuošliaužų. Vietos žiniasklaida pranešė, kad toliau į pietus, Kvang Ngajaus provincijoje, kelios bendruomenės buvo atskirtos po nuošliaužų.
Vos prieš kelias savaites tropinė audra Šiaurės Vietname pražudė dešimtis žmonių, daugelis žuvo per potvynius ir nuošliaužas ar dėl krintančių nuolaužų. Daugiau nei 100 tūkst. namų buvo visiškai sunaikinti arba apgriauti.
Vietnamasliūtysgyventojai
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.