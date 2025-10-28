Vakarų Turkiją supurtė galingas žemės drebėjimas: pranešama apie sugriuvusius pastatus

Žemės drebėjimas įvyko 22.48 val. vietos laiku ir buvo juntamas šalies ekonominėje sostinėje Stambule bei turistiniame Izmire, pranešė Turkijos nepaprastųjų situacijų agentūra AFAD. Apie aukas kol kas nepranešama.
„Sugriuvo trys pastatai ir parduotuvė, iš kurių žmonės buvo evakuoti po pastarojo žemės drebėjimo, aukų nėra“, – sakė vidaus reikalų ministras Ali Yerlikaya.
Rugpjūčio 10 d. tokio paties stiprumo žemės drebėjimas Sindirgi mieste, įsikūrusiame kalvose maždaug už 138 kilometrų į šiaurės rytus nuo Izmiro, pražudė vieną žmogų ir sužeidė dešimtis kitų.
Turkiją raižo kelios geologinės lūžio linijos, dėl jų žemės drebėjimai šalyje dažni. 2023 m. per žemės drebėjimą šalies pietvakariuose žuvo mažiausiai 53 tūkst. žmonių, buvo nuniokota Antakija, kurioje yra senovinis Antiochijos miestas. Liepos pradžioje tame pačiame regione įvykęs 5,8 balo žemės drebėjimas pasiglemžė vieno žmogaus gyvybę, 69 žmonės buvo sužeisti.
Turkijažemės drebėjimasgriuvo
Rodyti daugiau žymių