Per potvynius Vietname žuvo devyni žmonės

Nacionalinio hidrometeorologinių prognozių centro duomenimis, trečiadienį smarkios liūtys toliau merkė centrinį regioną, ypač paveiktos turistų lankomos vietos Hujė, Danangas ir Hojanas.
Trečiadienį Hujė ir Danango miestuose buvo prognozuojama daugiau nei 400 mm kritulių, todėl bendras kritulių kiekis regione per pastarąsias dvi dienas pasiekė 1600 milimetrų.
„Ketvirtadienį tikimasi mažiau lietaus, tačiau vandens lygis vis dar labai aukštas ir tikimasi, kad nuslūgs per dvi dienas“, – sakė vienas vietos gyventojas.
Vanduo užliejo Hujė, kadaise buvusio imperatorių miesto, gatves, gyventojai jomis judėjo valtimis. Mieste nebuvo elektros, buvo uždarytos mokyklos. Kariuomenė mobilizavo daugiau nei 6000 pareigūnų ir kareivių, kad evakuotų 3238 Hujė gyventojus.
Vietnamo ministras pirmininkas Phấm Minh Chínhas trečiadienio rytą pirmininkavo skubiam posėdžiui, sušauktam reagavimo ir gelbėjimo darbams aptarti.
Vos prieš kelias savaites tropinė audra Šiaurės Vietname pražudė dešimtis žmonių, daugelis žuvo per potvynius ir nuošliaužas ar dėl krintančių nuolaužų. Daugiau nei 100 tūkst. namų buvo visiškai sunaikinti arba apgriauti.